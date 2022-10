Vecinos de 511 y 30 encuentran bolsas de mercadería tiradas en la calle: "Estamos indignados"

Según relatan los propios vecinos de la zona de 511 y 30, hace varios domingos atrás, son encontradas en esa esquina, varias bolsas de basura con muchísima mercadería dentro, que aclararon que nunca está vencida.

"Estamos indignados. Ya hace rato estamos encontrando bolsas con mercadería tiradas. Es evidente que las están dando a alguien que no necesita. Estaría bueno que las done. Muchos niños no tienen nada", relata una vecina a este medio.

A su vez, no es la primera vez que encuentran diferentes alimentos metidos dentro de las bolsas contenedoras: "El domingo pasado, fueron latas de tomate y choclo, que vencían recién en diciembre del 2022", acotó en la misma línea. "Me fijé y todo tiene vencimiento en enero del 2023", cerró.