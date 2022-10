“Ya no miramos la tabla de abajo”

Está más que claro que el último pitazo de Nicolás Lamolina en Córdoba no trajo consigo el final feliz que Gimnasia esperaba. Hace 40 días puntero del campeonato, parecía en pleno bajón que al Lobo le iba a alcanzar para jugar la Copa Libertadores. No fue así. El empate frente a Argentinos Juniors y tres derrotas lo dejaron en la Sudamericana. Será la vuelta a la competencia internacional después de varios años y se valorará en los próximos días. Hoy, en cambio, dura la bronca por las oportunidades perdidas.

Los jugadores también terminaron el torneo con una mezcla de tristeza y bronca. “Sentíamos que podíamos estar en la Libertadores y lamentablemente no se dio”, dijo Matías Melluso, quien no hizo más que expresar el pensamiento del plantel. “Es difícil cuando estás tan cerca. Nos ilusionamos con estar en lo más alto, cuando vimos que no nos daba era la Libertadores que estaba cerca”, expresó el lateral nacido en el club al explicar la desazón que generó la derrota ante Talleres.

“Más allá de la cantidad de puntos que conseguimos tenemos bronca por el partido con Talleres y porque podíamos estar tranquilos clasificados a la Libertadores y hoy hay que conformarse con lo que tenemos”, explicó Melluso. Seguramente con el paso de los días se valorará esta clasificación para disputar por cuarta vez la segunda competición continental, que era a principio de año el objetivo trazado por Pipo y los jugadores. “Estamos clasificados a la Sudamericana y estamos felices por jugarla”, dijo el lateral más allá de la bronca por la derrota en Córdoba.

No es fácil encontrar respuestas al final del campeonato tripero, con apenas una victoria en las ocho fechas finales. Una de las posibles explicaciones es común a todos los equipos: el desgaste físico.

“Pienso que les pasó a todos, hasta te diría que los europeos están pasando por lo mismo, con muchos lesionados y eso es por la cantidad de partidos con poco descanso”, señaló Melluso. Al respecto, “Mellu” no deja fuera el desgaste mental, más allá de las ganas del jugador. “Se juega cada tres días y vos podés decir ‘sí, me da’ y después adentro de la cancha todo te cuesta un poco más. También me baso mucho en lo mental y yo pienso que ahí también hay un desgaste. Si comparás las primeras fechas con las últimas, la intensidad bajó en todos los equipos. No sé quien tendrá que ocuparse de eso, quien lo manejará pero tal vez tendrán que ver que el torneo largo se haga hasta diciembre”, sostuvo el defensor.

A la hora de analizar la campaña, Melluso valoró la cantidad de minutos que sumaron los juveniles ya que “es importante la cantidad y la clase de chicos que están jugando, que dieron la cara” a la vez que se refirió a la importancia de futbolistas con experiencia “porque uno cuando es chico tiene un montón de cosas que mejorar y te la dan los partidos. Es bueno que haya un equilibrio entre los más grandes y los chicos”.

“No sé cómo se va a manejar el club pero tiene que haber un equilibrio. No se puede jugar ni con todos los chicos ni con todos los grandes. Ahí está la importancia y la necesidad de armar una buena base para tirar hacia adelante”, amplió Melluso.

El análisis de los pibes sirvió para valorar el presente y recordar los tiempos difíciles de su debut en primera división, justamente en el Kempes ante la T. “Cuando me tocó debutar veníamos de 6 derrotas seguidas, el técnico se fue tras ese partido. He peleado por no descender pero también jugué una final con Pedro. Mi cabeza fue un vaivén constante”, señaló, a la vez que eligió ver el vaso medio lleno ya que “se clasificó a una copa y hay que agarrarnos de lo bueno para tratar de hacerlo mejor el año que viene”.

De todos modos, las posibilidades que se le escaparon al Lobo parta terminar más arriba y alcanzar un objetivo superador volvieron a la charla una y otra vez. “Estábamos ahí. Hace cuatro fechas con ganar un partido y empatar otro estabas adentro, no dependías de nadie, solamente de vos. Tuvimos tres fechas de local y sacamos un punto, cuando en el Bosque éramos muy fuertes”, lamentó el defensor tripero.

Gimnasia volverá a una competencia internacional después de varios años. La Sudamericana del 2017 y aquellos dos empates con Ponte Preta en los que quedó afuera por el gol de visitante son el último antecedente. “Seguramente con el correr de los días digamos ‘después de seis años Gimnasia vuelve a una copa internacional’. Estuvimos mucho tiempo mirando los resultados de los demás en la tabla de abajo, pendientes de Aldosivi o Patronato. Hoy nos olvidamos de eso y también es importante”, concluyó Melluso.