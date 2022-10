"Yo también me enamoré": el saludo de la novia de Rodríguez Larreta

Por primera vez, Milagros Maylin, publicó un mensaje sobre su relación con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Lo hizo con motivo del cumpleaños del presidenciable de Juntos por el Cambio, que hace algunas semanas ya había blanqueado su vínculo con la funcionaria de su administración.

“De tu corazón noble. De tu convicción y compromiso inquebrantables con lo que hacés. Porque cuando la vida se pone difícil, siempre aparece tu ‘Va a estar todo bien’. Y con determinación no parás hasta que así sea. Por hacerme reír. Por compartirme tu templanza infinita y tu respeto por quienes piensan diferente. Por jugar al burako conmigo un sábado a las 2 am. Por alentarme todos los días para que mis miedos nunca sean más grandes que mis sueños. Por tu sencillez. Por esto y por mucho más, yo también me enamoré. Te admiro, tanto y siempre. Feliz cumple Hache”, dijo Maylin. Y acompañó el post con un corazón.