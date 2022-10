La calle de Barrio Norte que está sin luz desde marzo

Una vecina de calle 2 y esquina 35, en Barrio Norte, compartió al Whatsapp de Diario El Día (+54 9 2214 77-9896) un reclamo que arrastra desde el 30 de marzo. Se trata de una luminaria que “de casualidad” no se cobró ninguna víctima.

El día del primer reclamo observó que la luminaria de la calle no funcionaba, por lo que se comunicó con el 147 para reclamar su reposición y le tomaron el pedido. Al día siguiente, su esposo cortaba el cerco de la vereda y fue cuando descubrieron qué era lo que pasaba.

“De casualidad ni él ni ningún transeúnte se quedó pegado porque no era que se había quemado la luminaria, sino que cortaron los cables y desapareció la luz led”, contó.

Ante el temor de que sucediera una tragedia, volvieron a llamar a la Municipalidad para informar del problema pero “nos dijeron que no tenían intervención y que hasta que no pasaran unos días, no podían volver a tomar el reclamo porque estaba cargado por reposición de luminaria”.

Ya entrada la noche, desde Edelap se acercaron a cortar los cables para evitar mayor peligro. Sin embargo, la luminaria sigue sin ser repuesta por parte de las autoridades locales desde marzo.

Cuando volvieron a comunicarse con la Municipalidad, les informaron que debían enviar la información a la mesa de entrada por mail y así lo hicieron. El 31 de mayo, es decir, dos meses después, la Dirección de Alumbrado Público generó un expediente y les detallaron que a partir de ese momento debían dirigirse al número de teléfono indicado pero “desde esa fecha hasta el día de hoy he llamado de forma permanente y jamás nos han atendido”.

El reclamo más reciente al 147 fue el 12 de octubre bajo el número 2659318. El mayor temor de quienes viven en la zona es que allí tienen paradas dos líneas de micro (307 y Norte) y es donde se congregan decenas de chicos durante el día que concurren al Colegio Vergara y al Club Juventud.