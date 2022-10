Reclamo en La Plata por faltante de tarjetas SUBE: refuerzan la venta online para garantizar el precio oficial

Se registraron nuevos reclamos por faltante de tarjetas SUBE en La Plata y las quejas no sólo corresponden a los usuarios sino también a los comercios que se encargan de vender el plástico. En ese marco se escucharon renovados reclamos mientras que las autoridades brindaron una serie de explicaciones, entre ellas, que se reforzó la venta online para garantizar el precio oficial de las mismas.

Una de esas quejas se realizaba en un comercio del centro platense, en donde afirmaron que hace dos meses que no reciben tarjetas para vender, con lo cual no disponen de los plásticos para ofrecérselos a los usuarios. Otros usuarios consultados por este diario sostienen que "los kioscos del centro de la ciudad no se consiguen tarjetas SUBE hace tiempo". En tanto denunciaron que hay kioscos que "la venden hasta $600".

"La semana pasada conseguí dos, y a $150. Por eso la tenía que vender más cara", sostuvo Miguel, comerciante platense, quien reconoció que preguntan al menos "20 personas por día" por la tarjeta SUBE.

Por el contrario, se informó que pueden conseguirse en las oficinas oficiales de SUBE ubicadas en la Terminal de micros de 4 y 42. Pero también se pueden conseguir en algunos locales de agencia de Lotería provincial, como por ejemplo en calle 46 N°622; Plaza Irigoyen 109; y en Diagonal 75 N°5.

Respuesta oficial

En este marco, desde SUBE indicaron que la prioridad es la venta on line de las tarjetas para de esa forma garantizar que el precio que paga el usuario sea el oficial, actualmente de $126, y no el que fija el comerciante.

Las personas que realicen la compra por Internet, a través del sitio www.argentina.gob.ar/sube, podrán elegir entre recibirla en su domicilio, retirarla por una sucursal de correo o en el Centro de Atención que funciona en la Terminal de Ómnibus.

Además existe la opción, siempre entre los que hagan la compra on line, de hacerse del plástico de manera inmediata a través de puntos de retiro que, según indicaron, se van ampliando.

Por otro parte, recalcaron que "es importante que las personas usuarias cuiden la tarjeta SUBE, este método multimodal de pago del transporte público que se utiliza en 45 localidades del país y con el que viajan más de 12 millones de personas".