Desazón en Cambaceres: no pudo ganar de local ante Yupanqui y jugará otro año en la Primera D

Ante un estadio colmado de hinchas rojos, Defensores de Cambaceres igualó 2 a 2 con Yupanqui en Ensenada y dejó escapar -otra vez- una grandísima chance de poder lograr el tan ansiado ascenso que se le viene negando hace varias temporadas. El conjunto ensenadense por segundo año consecutivo quedó en las puertas del cumplir con el principal objetivo que es abandonar la Primera D, categoría que volverá a jugar en el 2023.

De la ilusión a la desazón, el equipo que dirige el uruguayo Álvaro Pereira, no pudo sostener la ventaja en el marcador que supo conseguir en dos oportunidades, y terminó empatando ante el rival que llegó puntero e invicto. Es decir, Yupanqui con la paridad en el resultado no sólo se quedó con el torneo Clausura, sino que además jugará la gran final con Centro Español (ganador del Apertura), para definir al único equipo ascenso a la Primera C.

Lombardi y Coronel fueron los encargados de marcar para el Rojo, que en esta oportunidad vistió de negro, mientras que Paulides y Kodryk le dieron los goles al elenco celeste que festejó la obtención del Clausura.