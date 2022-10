Alarma vecinal por una nube de humo en Copetro

Una columna de humo que surgía desde el interior de la planta de Copetro, en Ensenada, puso en alerta, el sábado a la medianoche y hasta entrada la madrugada del domingo, a los vecinos del barrio Campamento, que sufren, desde hace décadas y en forma intermitente, la presencia de emanaciones de hollín producto de la actividad del establecimiento. “Como siempre, sentimos un olor a azufre insoportable”, indicó una vecina que vive a diez cuadras del predio industrial y alcanzó a divisar desde su domicilio la emisión del denso vapor. Desde la empresa aseguraron que se trató de una maniobra habitual que “no representa ningún riesgo para la comunidad ni tampoco constituye una emergencia o salida de régimen”.

La firma de producción de carbón de coque, que se obtiene a partir de los residuos de los procesos a los que somete YPF al petróleo y se utiliza como combustible, es blanco de continuas quejas por parte de los vecinos, pues la sustancia de partículas mínimas cubre de negro, muy a menudo, las superficies de los alrededores de la planta.

Ahora, a la molestia del hollín en el aire y el suelo se le sumó el temor por la columna de humo, pues se pensó que se estaba quemando parte de uno de los depósitos en los que se acopia el coque crudo.

“No bien entre el grupo de vecinos se alertó sobre el humo, me subí al auto y fui hasta la planta”, contó una de las vecinas que más se alarmó por la nube de humo y que remarcó, al mismo tiempo, el hecho de que “la semana pasada, durante el día y no a la noche, nos inundó un olor a azufre muy fuerte; después no hubo más hasta este sábado a las 12 de la noche”.

Se cumplieron hace unos meses cuatro décadas desde que los vecinos del barrio Campamento comenzaron a protestar (juicios mediante) por las consecuencias ambientales de la elaboración de coque. Después de una impasse con el reclamo en conjunto, en 2019 volvieron a reunirse, ya no sólo familias de Ensenada sino también de Berisso, donde, se afirma, también estaría llegando hasta esa ciudad el hollín que se desprende del carbón. Buscan mantener visibilizada la demanda.

Los vecinos afectados por los desprendimientos de partículas que vuelan por el aire desde la planta de Copetro señalan que en los días en que se produce esa situación no queda prácticamente superficie sin “tapizar” con el polvillo negro: “todo se llena de hollín y donde es más notorio es en el agua de las piletas”, dijo la vecina.

Según los dichos de los vecinos, cuando se produce el mayor impacto de hollín en el ambiente hasta la ropa colgada en la soga se ennegrece.

El comunicado de la empresa

Oxbow Planta Copetro señaló en un comunicado de respuesta a la inquietud de los vecinos que “en el marco de un control de rutina, días atrás se detectó en el emplazamiento industrial ubicado en Ensenada una pila de almacenamiento de carbón de petróleo con temperatura elevada”.

Frente a esa situación, según se explicó, se inició dentro del predio un trabajo orientado a despejar por completo el área, que “hasta cumplir el objetivo puede darse una eventual presencia de vapor de agua, sin impacto en el ambiente”.

El procedimiento que se efectúa en estos casos para disminuir la temperatura, describieron desde la firma, consiste en la remoción de la pila utilizando medios mecánicos.

A la vez, en paralelo, se trabaja en humectación, operación de la que deriva la eventual generación de vapor.

“Esto no trasciende los límites de nuestra planta debido al confinamiento en el cual se realiza la operación, no representa ningún riesgo para la comunidad ni tampoco constituye una emergencia, salida de régimen o tarea no habitual”, afirmaron.

Un mes atrás, por otra emisión que causó inquietud vecinal, Osbow-Copetro puntualizó que cuenta con una planta “tecnológicamente de vanguardia y con la red de monitoreo de material particulado más importante de la Región”.