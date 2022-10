Un caso de bullying tiene en alerta a una escuela

Un combo de preocupación, enojo y desesperación invade por estas horas a un grupo de padres pertenecientes a la comunidad educativa de la Escuela Nº42 “Leopoldo Herrera”, que funciona en Diagonal 74 y calle 22.

Todo este cúmulo de sensaciones negativas surgen, según explicó uno de los tutores, por las violentas acciones que estaría llevando un niño de apenas 8 años de edad tanto contra sus compañeros de curso como con los docentes.

Según sostienen los padres de los niños que asisten a tercer grado del turno mañana, a raíz de esta situación de bullying, para sus hijos ir a la escuela se ha convertido en un suplicio.

Tal magnitud alcanza la gravedad de la situación que padres y madres aseguran que los días que este pequeño no asiste a clases “los chicos vuelven a sus casas contentos y contando que por fin pudieron tener una jornada tranquila sin golpes ni objetos rotos”.

Según denunció una madre que dialogó con este diario, la gota que rebasó el vaso tuvo lugar el pasado lunes cuando “el nene castigó de manera brutal a una compañera, a punto tal que debió intervenir una ambulancia del SAME para evaluar el cuadro de salud de la menor”.

La mujer también denunció que pese a las reiteradas quejas que viene realizando ante las autoridades, la dirección no toma las medidas necesarias para frenar el accionar de este alumno.

En la misma línea destacó que esta actitud pasiva tendría su origen en el hecho de que el menor sería hijo de una de las docentes del establecimiento.

“Nosotros ya no podemos continuar lidiando con esta situación. Hemos tenido infinidad de reuniones con los directivos , pero siempre nos dicen que echarlo no es una opción para ellos, ya que se estarían vulnerando sus derechos. Pero, ¿alguien se puso a pensar en los derechos de los demás niños? ¿De las necesidades que tienen y del sufrimiento que están pasando?”, expuso la damnificada a este medio.

“Los chicos viven aterrados y todo el tiempo temen que el nene les pegue. La otra vez rompió una puerta a patadas y cuando un docente fue a intentar frenarlo también la terminó ligando. ¿Qué terminó pasando? Debió tomarse licencia médica por las agresiones”, graficó la mujer, que al mismo tiempo destacó que no volverá a enviar a clases a su hija, mientras no se tomen medidas orientadas a asegurar que no se vulnere la integridad de los chicos.

“El lunes, cuando tuve que ir a buscar a mi nena a la escuela, exploté. Después de escuchar nuevamente de parte de la directora que no pueden hacer nada y que igualmente todo había quedado asentado en actas, no te puedo explicar el nivel de indignación que sentí. Fui hasta el aula donde se encontraba dando clases la madre del nene para decirle que no me quedaba otra que denunciarla. En lugar de pedir disculpas, salió a patotearme demostrando de donde copia el nene su actitud”, relató.

Finalmente, la mujer expuso que la intención del grupo de padres no es que se aparte al niño sino que se tomen las medidas necesarias para que los chicos estén seguros. “Quizás el nene necesite algún tipo de ayuda. Yo no lo sé, porque no soy especialista. Pero así no podemos seguir. Ya son muchos los casos de nenes que se están perdiendo la oportunidad de aprender. Alguien debe tomar cartas en el asunto ya que, así como están las cosas, la situación se encamina a terminar en una tragedia”.