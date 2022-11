Las Mujeres de la Selección: así será el ciclo de Jesica Cirio que mostrará la vida de las esposas de los jugadores

Ahora, la conductora viajó a Europa para hablar con algunas de las parejas de las figuras que se lucirán en Qatar. El ciclo se emitirá desde este domingo a las 10.45 por la pantalla de Telefe

Así, desafiando la barrera idiomática, Emiliano (Dibu, Martínez) y la portuguesa Amanda Gama, se conocieron hace nueve años en una parada de colectivo en Londres y nunca más se separaron. Ángel (Di María) y Jorgelina (Cardoso) en cambio, comenzaron su relación a distancia hace más de una década, cuando él jugaba en Madrid y ella vivía en Argentina, mail va, mail viene, hoy son una familia consolidada. Agustina (Gandolfo) y Lautaro (Martínez) se conocieron hace cuatro años en una fiesta y su caso no fue de amor a primera vista. Primero fueron amigos y tiempo después la relación entre el ex Racing y la mendocina mutó. Hoy son papás de Nina y viven en Italia.

Sabido es que, las historias de amor son universales. No importa si se dan entre un futbolista y una modelo, entre un vendedor y una maestra o un empleado de banco y una médica. Intrigada por saber qué hay (o mejor dicho quién está) detrás de los ídolos que desde el próximo 20 serán el centro de atención en el mundial de Qatar, es que Jesica Cirio presenta desde este domingo el ciclo Las mujeres de la selección por Telefe.

En este contexto, la idea de la conductora de La Peña de Morfi era conocer un poco más sobre las mujeres que acompañan a los jugadores elegidos por Lionel Scaloni, y por eso entre septiembre y octubre viajó a Europa, donde viven varias de las protagonistas, para conocer sus ciudades, sus casas, sus familias, pero principalmente a ellas, que son el sostén anímico de sus compañeros y las “capitanas de la familia” aunque no tengan número en su camiseta.

En el primero de los siete capítulos, Cirio presenta a Agustina Gandolfo, la mujer de Lautaro Martínez. Ella nació en Mendoza, es modelo e influencer, acaba de cumplir 27 años y tiene casi un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, en la que comparte el día a día familiar, sus rutinas de belleza y entrenamiento, y sus distintos outfits.

Finalmente, es bueno saber que, el ciclo mostrará mucho más de lo que se ve en las redes sociales, allí Agustina hablará de su vida en Italia, su emprendimiento gastronómico y sus deseos frente el desafío del Mundial. Ella, y las demás parejas de los jugadores contarán sus historias de amor y todo lo que tuvieron que dejar atrás para acompañarlos -familias, amigos, estudios, trabajos- más allá de del glamour y el lujo que suelen mostrar las tapas las fotos en las redes.

“Mi balance del proyecto es súper positivo, fue una experiencia espectacular. Las chicas me recibieron de una forma que no esperaba, me abrieron las puertas de su casa y de sus historias. No soy apasionada del fútbol y sus historias me despertaban curiosidad, quería conocer más de ellas, que son las capitanas de la familia”, dijo Jesica Cirio.

Vale destacar que, en otro capítulo, y porque ellas también son Las mujeres de la Selección, Jesica entrevistará a aquellas mujeres que forman parte del staff de la comitiva de los jugadores, desde administrativas a cocineras.