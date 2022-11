Diego Brancatelli volvió a criticar a Maratea y confesó un serio problema de salud

Recordemos que, esta semana, Brancatelli criticó duramente a Maratea por pedirle dinero a sus seguidores para costear una mesa que le costó más de dos millones de pesos y para ir a ver el Lollapalooza. Así, le puso un apodo a la estrella de las redes, que es reconocida por reunir dinero y aportar a obras de caridad, Santi “Manotea”: “Aunque a 'Manotea' le moleste es que si vos hacés una obra de caridad como la hiciste, está perfecto. Pasar la gorra y vivir de la gente… el problema está en la gente”, opinó Brancatelli.

Seguidamente, leyó el tuit que el influencer le dedicó hace apenas unos días. Es que luego de los dichos del periodista, Maratea salió a defenderse con todo y lanzó un picante mensaje que molestó mucho al periodista: “Branca amigo vivís del estado y con la plata que te robás no podés ni poner un negocio que se te funde porque estás destinado al fracaso, el éxito más grande de tu carrera es que yo te responda este tuit”, decía el mensaje que el influencer lanzó en la red social del pajarito.

Así, Brancatelli, que durante la cuarentena abrió un supermercado barrial que luego de un año cerró, explicó que no fue debido a que “quebró”, sino que por primera vez, se refirió a un problema serio de salud que lo tiene muy preocupado: “Un día, cuando tenga más tiempo, voy a contar por qué mi vida este año decidí hacer un montón de cosas”, adelantó el periodista. Y aclaró: “No es porque me fundí. Tengo un problema de salud, un problema de salud serio, tengo que dejar de hacer cosas. Estoy obligado. Quiero vivir, quiero vivir más tiempo y me obligaron a dejar actividades”.

Luego agregó: “Dejé el supermercado, dejé la cervecería, dejé el laburo en Pilar. Dejé un montón de cosas para dedicarme a mis hijos y a mi familia”, manifestó.

Y finalmente señaló “Y un tarado como éste no va a venir a decir ni que robo, ni que me la gano del Estado, ni que fundí un supermercado. Yo ya lo expliqué, cuando quieras nos sentamos y te cuento también qué problema tengo para que un supermercado no me haga mala sangre”, sentenció.