La muerte de Hebe de Bonafini abrió otra grieta: Madres salió a cruzar duro al Presidente por su despedida

La muerte de Hebe de Bonafini abrió otra grieta en el oficialismo. Es que Madres de Plaza de Mayo, vinculada al kirchnerismo, salió a cruzar a Alberto Fernández por el mensaje de despedida que escribió el Presidente tras el fallecimiento de la titular de esa Asociación.

Lo dicho por el mandatario fue calificado como “un insulto” luego de que relacionara a de Bonafini con Abuelas de Plaza de Mayo pese a que ambas instituciones dieron una dura batalla contra dictadura militar en la búsqueda por verdad y la justicia.

Fernández había escrito en Twitter: “Con la partida de Hebe de Bonafini perdimos una luchadora incansable. Reclamando verdad y justicia junto a las Madres y Abuelas, enfrentó a los genocidas cuando el sentido común colectivo iba en otra dirección. Con enorme cariño y sincero pesar, la despido. Hasta siempre Hebe”. Pero Madres salió horas después a cruzarlo fuerte. “Sr Presidente no se perdió nada, el legado de las Madres vive en el pueblo”, publicaron desde la Asociación..

Luego agregaron: “Relacionar la lucha de nuestra Presidenta con otra organización es un insulto. Por suerte Hebe hizo público todo lo que pensaba de usted”. De esta forma, el violento mensaje dejó en claro la dura interna que atraviesa el Gobierno.

Duelo y otros mensajes

Cabe recordar que el Presidente decretó tres días de duelo nacional en homenaje a la "memoria" de la titular de Madres, que falleció ayer a los 93 años. "Una mujer común, que lava platos y cocina, no soy nada del otro mundo. Por todo eso, no me hagan otra cosa que esto que soy. No me gustaría. El día que me muera no tienen que llorar, tienen que bailar, tienen que cantar, hacer una fiesta en la Plaza, porque hice lo que quise, dije lo que quise y pelee con todo", fue la frase de Hebe de Bonafini elegida para recordarla en el video que Madres de Plaza de Mayo difundió en sus redes sociales como parte de la convocatoria para despedir este próximo jueves a la titular del organismo de derechos humanos, en el marco de la habitual marcha semanal, donde se estima que habrá una concentración multitudinaria.

Este domingo se realizó una ceremonia íntima de despedida que fue organizada por su hija, Alejandra Bonafini. En tanto, el jueves se realizará la marcha habitual de Madres de Plaza de Mayo, donde se cumplirá con todo lo que la dirigente de la organización pidió para el día de su fallecimiento.

"Hasta siempre Hebe. La Asociación Madres de Plaza de Mayo comunica que nuestra presidenta, Hebe de Bonafini, cambió de casa, como ella siempre dijo de sus compañeras que la precedieron en la partida. Seguirá para siempre en la Plaza de Mayo. ¡Ni un paso atrás!", escribió la organización en un comunicado difundido a través de sus redes sociales. La entidad consignó que "por pedido de la propia Hebe, sus cenizas descansarán en la Plaza de Mayo" y posteriormente convocó a Plaza de Mayo este 24 de noviembre a las 15.30, bajo la consigna "Amor con amor se paga".

"Nos enseñaste a caminar, ahora nosotrxs seguiremos tus pasos. #HebeEterna", finalizaron su posteo desde la agrupación que Bonafini dirigía desde 1979.

Los restos de Bonafini descansarán en Plaza de Mayo, al igual que Azucena Villaflor de Vicenti, la primera Madre, cuyas cenizas permanecen enterradas en la base de la Pirámide de Mayo, el mismo sitio donde hace 45 años las mujeres de pañuelo blanco comenzaron una lucha por los derechos humanos contra el terrorismo de Estado.

El 30 de abril de 1977, en pleno auge de la dictadura cívico militar, un grupo de mujeres encabezadas por Villaflor de Vicenti se concentraron por primera vez en el centro de la Plaza de Mayo y desde entonces jamás dejaron de hacerlo.

Durante la cuarentena de Covid-19, las Madres realizaron su habitual marcha de los jueves de manera virtual hasta el 1 de septiembre de este año, que retomaron los encuentros en el centro porteño.

Antes de retomar las marchas presenciales, el último jueves de agosto se despidieron las cenizas de Rosita de Camarotti, integrante del organismo que falleció en el tiempo en el que las Madres no fueron a la Plaza de Mayo, dejándolas en el cantero que rodea a la pirámide de Mayo, como se ha hecho históricamente con las referentes de la agrupación.

Bonafini había estado internada en octubre pasado en La Plata para hacerse una serie de chequeos, el 13 de octubre fue dada de alta y poco después, el 10 de noviembre, volvió a participar de las marchas de las Madres frente a la Casa Rosada. Allí pidió "hacer una pueblada para sacar a todos estos jueces de mierda", al referirse a los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Pero en los últimos días debió ser internada nuevamente por complicaciones en su salud, situación que fue mantenida bajo estricta reserva por sus allegados.

Desde el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández hizo varios llamamientos públicos para condenar a los culpables y proteger a la exmandataria, a quien había definido como "una hija". Dijo en esa línea que el Poder Judicial está "comprometido con perdonar asesinos", y llamó a defender a la vicepresidenta de quienes "la quieren condenada para que no se presente" a las elecciones de 2023.

Luego del anuncio del fallecimiento de Bonafini, un grupo de personas se acercó de manera espontánea a la sede central de la organización en Hipólito Yrigoyen 1584, en el barrio porteño de Monserrat. Estaban allí las integrantes de Madres Josefa De Fiori, Visitación De Loyola y Carmen Arias, que recibieron flores, velas, fotos y carteles de los concurrentes.

Por su parte, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, despidió en Twitter a Bonafini como una "luchadora, incansable, siempre desafiante". Mientras que la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau aseguró: "Hasta siempre Hebe, descansá, te prometemos que no vamos a aflojar".

Y el artista Indio Solari recordó en declaraciones radiales con AM1270 y Somos 530 "encuentros muy lindos y conversaciones maravillosas" con Bonafini, donde lo trataba "como si fuera una abuela mía o madre mía, con una gentileza y un cariño movilizador".