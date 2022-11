Murió en La Plata Hebe de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo

Con la muerte de Hebe de Bonafini, cofundadora y presidenta de la asociación argentina Madres de Plaza de Mayo, a los 93 años de edad -cumplía 94 el 4 de diciembre-, se va uno de los rostros más conocidos en la lucha contra la última dictadura militar de nuestro país y una referencia internacional en la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, la dirigente se volvió una figura controvertida a partir de sus posturas radicalizadas contra Estados Unidos, la plena adhesión a los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández y en el final de su vida por un escándalo de corrupción que involucró el programa de construcción de viviendas sociales de la fundación Madres de Plaza de Mayo.

Luchadora infatigable frente a la desaparición de dos de sus hijos, siempre polémica en sus declaraciones y revolucionaria confesa, Bonafini (1928-2022) falleció ayer en el Hospital Italiano de nuestra ciudad, en donde llevaba varios días internada debido al agravamiento de sus enfermedades crónicas. “Son momentos muy difíciles y de profunda tristeza y comprendemos el amor del pueblo por Hebe, pero en este momento como familia tenemos la necesidad de llorar a la Madre de Plaza de Mayo, a Hebe, en intimidad”, afirmó en un comunicado su hija Alejandra (1965), la única de sus tres hijos que permanece con vida.

Sus otros dos, Jorge Omar (1950) y Raúl Alfredo (1953), desaparecieron durante los primeros compases de la dictadura, lo que llevó a Bonafini y a otras decenas de madres a movilizarse hasta capital federal en plena dictadura en búsqueda de sus seres queridos.

Esas manifestaciones frente a la Casa Rosada derivaron en la creación, en 1977, de Madres de Plaza de Mayo, principal organización de reclamo por la desaparición, tortura y asesinatos, exponente incansable en la lucha por los derechos humanos en Argentina, que convirtió el pañuelo blanco de sus cabezas en un ícono mundial.

Con la llegada de la democracia, la asociación se dividió en dos: por un lado, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, que tiene a Taty Almeida como su principal referente, y por otro la Asociación Madres de Plaza de Mayo, más reconocida fuera del país, liderada por Hebe de Bonafini.

La fama de Bonafini en el extranjero fue incuestionable, cosechando numerosos premios y distinciones a lo ancho y largo del globo durante sus más de 45 años de activismo por los derechos humanos.

Un prestigio internacional que, sin embargo, no es compartido de forma unánime en Argentina debido a sus frecuentes exabruptos y sus constantes alabanzas a personajes como Ernesto “Che” Guevara, Fidel Castro o Hugo Chávez, entre otros, por lo menos controvertidos gobernantes latinoamericanos.

En el caso de la política argentina, Hebe de Bonafini destacó por sus duros ataques a los presidentes “neoliberales”: en 1991 calificó a Carlos Menem de “basura”, declaración que le valió una causa por “desacato”, mientras que a Mauricio Macri lo tildó en diversas ocasiones de “necio, cínico y mentiroso”.

“No compartir no significa que somos enemigas, sino que tenemos caminos diferentes, pero la lucha es la misma y el dolor es el mismo”, manifestó Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Fueron pocos desde la oposición que se pronunciaron por la muerte de Bonafini, con excepciones puntuales como la del diputado liberal José Luis Espert, quien fuera candidato presidencial en 2019. “Hebe de Bonafini se fue... Sin rendirle cuentas a la Justicia”, destacó, en referencia a la investigación iniciada durante el mandato de Macri por presunto fraude al Estado.

DE ENSENADA A LA PLAZA

Bonafini nació en 1928 en la vecina ciudad de Ensenada. A los 18 años se casó con Humberto Alfredo Bonafini (fallecido en 1982), vecino del barrio, con quien tuvo tres hijos: Jorge, Raúl y Alejandra.

Ama de casa, con apenas estudios primarios completos, todos la conocían como Kika Pastor hasta que miembros de las fuerzas armadas secuestraron a su hijo mayor en febrero de 1977 y desde ese “mismo momento que desaparece mi hijo, me convierto en Hebe de Bonafini, que esa soy ahora, una madre’’, dijo en una de sus últimas entrevistas.

Los hijos de De Bonafini eran militantes de organizaciones que proponían un cambio revolucionario, incluso uno de ellos estaba en “la lucha armada’’, según su madre, quien admitió que sabía de la actividad política de ambos. A fines de 1977 desapareció Raúl.

Mientras recorría hospitales, juzgados, comisarías, cuarteles y morgues comenzó a cruzarse con otras mujeres con el mismo rostro de dolor. Ante la falta de respuestas, acordaron encontrarse el sábado 30 de abril de 1977 en la Plaza de Mayo, frente a la casa de gobierno, y marchar por la aparición de sus hijos. Desde el mismo lugar se juntaron al jueves siguiente y desde entonces la marcha se repitió cada jueves.

El grupo original de madres participó en una multitudinaria peregrinación a la Virgen de Luján en octubre de 1977 y para reconocerse acordaron ponerse en la cabeza los pañales de tela de sus hijos, que con el tiempo se convertirían en el rasgo distintivo de la organización.

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas, Bonafini lanzó una de sus más polémicas declaraciones: “Cuando pasó lo del atentado y yo estaba en Cuba visitando a mi hija, sentí alegría. No voy a ser hipócrita, no me dolió para nada’’.

Cuestionó duramente a los sucesivos gobiernos democráticos hasta que en 2003 fue recibida por primera vez en la casa de gobierno por el presidente electo Néstor Kirchner, quien luego impulsaría la derogación de las leyes de amnistía e indultos que protegían a los acusados de crímenes de lesa humanidad.

La activista se volvió una férrea defensora de Kirchner y de su esposa y sucesora Cristina Fernández y sus políticas. Bonafini organizó un simulacro de juicio público y popular en la Plaza de Mayo contra periodistas críticos del gobierno y frente a los tribunales amenazó con “tomar’’ el edificio si la Corte Suprema de Justicia no avalaba una ley de medios audiovisuales impulsada por el kirchnerismo.

Esta cercanía con el poder político le valió duros cuestionamientos de otros organismos de derechos humanos. En 2011 Bonafini fue imputada por irregularidades en el manejo de fondos públicos destinados a un programa de construcción de viviendas sociales de la fundación Madres Plaza de Mayo.

La Asociación Madres anunció que las cenizas de su fallecida titular descansarán en la Plaza de Mayo por pedido de la propia dirigente.

Mientras, la agrupación HIJOS ya la despidió con una ronda en la Plaza de Mayo con la consigna “Hasta la victoria siempre, Hebe”.

