"Si le pasa algo a la Vicepresidenta...": abogados de Cristina insisten en apartar a la jueza Capuchetti

Ante la sala 1 de la Cámara Federal, cerca del mediodía de este miércoles, los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal por la querella de Cristina Fernández de Kirchner, insistirán en el planteo de recusación de la jueza María Eugenia Capuchetti. Se trata de quien investiga el intento de homicidio de la vicepresidenta, ocurrido el pasado 1º de septiembre, a quien acusan de irregularidades que la propia magistrada rechazó.

“Si queremos enderezar el rumbo de este asunto, apartar a Capuchetti podría ser el comienzo”, dijeron los querellantes. Y el abogado José Manuel Ubeira insistió en que si le pasa algo a la vicepresidenta o a sus hijos, la jueza va a ser la responsable.

Tras ello, el juez Leopoldo Bruglia resolverá si hace lugar a los planteos y aparta a la magistrada o si por el contrario la confirma, para que continúe interviniendo en el expediente.

“La duda se transformó en algo insoportable, no podemos tolerar que la jueza siga siendo la jueza de esta causa. El mensaje que se da para afuera es que matar a una Vicepresidenta no tiene costo y ahora estamos en una campaña electoral. No sé si la clienta (Cristina Kirchner) se presentará o no (a elecciones), pero el próximo año va a hacer campaña”, dijo.

Y ahondó: “Tiene un hijo que va a caminar en la calle y una hija que quedó profundamentemete dañada por la actividad de este edificio y no sale de su casa”. “La imaginamos una mujer empodorada pero es una viuda que tiene dos hijos, vive en un departamento y no puede salir a la calle. En febrero cumple 70 años”, agregó Ubeira.

“Es bueno que el fuero federal tome la debida nota que si exponemos a esta mujer y el día de mañana hay un atentado contra su vida porque estos animalitos siguen sueltos, alguien se va a tener que hacer responsable y a la cabeza la ponemos a Capuchetti. Si queremos enderezar el rumbo de este asunto apartar a Capuchetti podría ser el comienzo”, afirmó el abogado.

Ayer por la tarde, a través de sus redes, la vicepresidenta subió un mensaje del celular de Gabriel Carrizo, el sindicado líder de los copitos de la noche del atentado. Y compartió el escrito presentado por sus abogados que pidieron que se amplíe la indagatoria y se procese por asociación ilícita a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, detenidos y procesados por el intento de magnicidio ocurrido el pasado 1 de septiembre en la puerta del domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, en el barrio de Recoleta.

Recordemos que Gabriel Carrizo fue procesado como partícipe secundario y pidieron que se lo procese como coautor del delito de tentativa de homicidio, agravado por haber sido cometido con arma de fuego y en concurso de dos o más personas.

En el escrito, los abogados volvieron a cuestionar el accionar de la jueza por su "nula iniciativa" y solicitaron que se tomen medidas probatorias y procesales urgentes entre ellas la ampliación indagatoria de los detenidos Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo como coautores de asociación ilícita.