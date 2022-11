La mujer agredida por un policía siente miedo y piden que sea exonerado

“Me siento desprotegida, tengo miedo de ser detenida en algún control policial y que se repita la agresión física que sufrí del policía que fue desafectado por Asuntos Internos por 2 meses. La medida vence a fin de mes y puede reintegrarse a su trabajo”, fue la amarga confesión que hizo ayer a EL DIA Paula Arévalo (31), acompañada por Rosa Bru.

Como lo reflejó este diario en su edición del domingo último, Arévalo denunció que fue golpeada por un oficial de la comisaría cuarta de Berisso (Villa Argüello) el 25 de septiembre pasado.

Explicó que había sido trasladada a esa seccional en un patrullero, tras un conflicto familiar suscitado en la casa de un hermano, en ese sector del vecino distrito.

Posteriormente, a raíz de algunas lesiones ocasionadas a Arévalo, el policía en cuestión fue imputado por “apremios ilegales” y desafectado de sus funciones por 60 días.

“LA FISCALÍA DEBE ACELERAR”

En la charla con este diario, además Arévalo no ocultó su preocupación porque “en pocos días más este policía que me atacó a golpes va a cumplir la sanción que le impuso Asuntos Internos. Y quizá pueda llegar a golpear a alguien más en otro momento”.

A su lado, Rosa Bru acotó: “No sabemos si además de ser violento en su ámbito de trabajo, por ahí puede serlo también en otros de su vida personal. Es algo que la Justicia debería investigar para evitar nuevas víctimas”. La activista por los Derechos Humanos sostuvo que “un policía así no puede estar trabajando de nuevo, como si nada hubiera pasado. Debe ser echado de la Policía Bonaerense”.

Asimismo, indicó que “por la brutal golpiza que sufrió Paula, todavía tiene consecuencias físicas. Pero también psicológicas, por eso que vamos a tratar que, a través de Derechos Humanos, se le ponga a un psicóloga para que esté contenida en ese aspecto”.

“ME BUSCABAN EN FACEBOOK”

Luego, Arévalo denunció que “familiares del policía que me pegó, me buscaban en Facebook, no sé con qué intenciones”.

La víctima de la agresión consideró que representa aquella situación “una intimidación” que viene a profundizar “el miedo y la angustia que todavía siento, a 2 meses de lo que padecía en la comisaría de Villa Argüello”.

Por tal motivo, Arévalo y Bru reclamaron que “la UFI Nº 1, que interviene en esta causa, debe acelerar la investigación”.

La damnificada por este episodio en que se investiga el comportamiento del referido efectivo, reveló que “tengo audios” que comprometerían la situación de ese oficial.

La segunda de ellas conjeturó que “hay puntos poco claros”.

En esa sintonía, a modo de ejemplo, Arévalo, vecina de Villa Argüello, ventiló que “a mi hermano le avisaron que este viernes debo presentarme en la calle Montevideo entre 6 y Carlos Gardel (Juzgado de Paz)”.

Se mostró al respecto desconcertada porque “si soy la destinataria de la citación, no entiendo porqué en vez de comunicársela a mi hermano no lo hicieron conmigo”.

Por otra parte, resaltó que “fue la primera vez que estuve en una comisaría y por un conflicto familiar, no por un motivo más grave”.

De inmediato, indignada, recordó que “lo insólito del caso es que este policía vino a golpearme sin haberle dado ningún motivo”.

Paralelamente, agradeció a Rosa Bru porque “quise en ese momento identificar al policía agresor y nadie me daba bolilla. Hasta que pude saberlo cuando Rosa Bru, al enterarse de mi caso, intervino junto a un abogado”.

LA AGRESIÓN DENUNCIADA

Vale recordar que Arévalo expuso que en dicha seccional berissense “fui increpada, insultada y esposada” por el policía involucrado en la causa.

“Pero además me pegó piñas, patadas y me dio un cabezazo que me provocó cortes y un derrame en el ojo derecho”, describió.

Tanto Arévalo como su representante legal, se quejaron, una y otra vez durante estos dos meses, que “la causa está frenada, sin avances” y de ahí que la víctima del ataque reclamó ahora “celeridad”.