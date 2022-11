La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva del sábado tendrá una nueva presentación de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, enfrentándose a México. Por otro lado, Polonia se medirá con Arabia Saudita por el grupo de la albiceleste, en un encuentro que interesa por el resultado. A continuación, eventos, horario y transmisión televisiva.

MUNDIAL QATAR 2022

07:00 Túnez vs Australia (Grupo D) DIRECTV/ TYC SPORTS

10:00 Polonia vs Arabia Saudita (Grupo C) DIRECTV/ TYC SPORTS

13:00 Francia vs Dinamarca (Grupo D) DIRECTV/ TV PUBLICA

16:00 Argentina vs México (Grupo C) DIRECTV/ TV PUBLICA/ TYC SPORTS

NBA

22:00 San Antonio Spurs vs Los Angeles Lakers ESPN 2

ESPN KNOCKOUT

16:00 Zach Parker vs John Ryder ESPN 3/STAR +

23:00 Yokasta Valle vs Evelyn Bermúdez ESPN 3/ STAR +

LIGA NACIONAL

20:00 Peñarol vs Ferro DIRECTV SPORTS

CHALLENGER DE TEMUCO

11:00 Semifinales ESPN 3/ STAR +

COPA DAVIS

12:00 Semis - Italia vs Canadá DIRECTV SPORTS / 1618