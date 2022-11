EE UU “borró” el emblema islámico iraní

La federación de fútbol de Estados Unidos exhibió brevemente la bandera de Irán sin el emblema de la República Islámica en sus perfiles en redes sociales y afirmó que la medida mostraba su apoyo a los manifestantes en el país, antes del partido que disputarán mañana en el Mundial de Qatar.

El gobierno iraní respondió acusando a Estados Unidos de retirar el nombre de Alá de su bandera.

La decisión de la federación estadounidense genera otra tormenta política en la primera Copa del Mundo en Oriente Medio, cuyos organizadores esperaban que estuviese libre de polémicas.

Y se produce antes del decisivo partido por el Grupo B, que está ya marcado por las décadas de enemistad entre los dos países y por las protestas contra el gobierno teocrático de Irán.

La federación explicó en un comunicado que decidió prescindir de la bandera oficial para mostrar “apoyo a las mujeres que luchan por derechos básicos humanos en Irán”.

En las redes

En Twitter, la selección masculina de Estados Unidos colocó un afiche con sus partidos en la primera fase donde la bandera de Irán está representada únicamente con los colores verde, blanco y rojo. Lo mismo ocurrió en publicaciones en Facebook e Instagram con la clasificación del grupo.

Horas después, la imagen de Twitter mostraba la bandera normal iraní.

“Queríamos mostrar nuestro apoyo a las mujeres en Irán con nuestro gráfico durante 24 horas”, afirmó la federación, que en su cibersitio incluyó la bandera oficial en un gráfico con los puntos del Grupo B.

La breve ausencia del emblema coincide con las movilizaciones, que duran ya más de dos meses y suponen un serio desafío al gobierno iraní. Comenzaron tras la muerte de Mahsa Amini el pasado 16 de septiembre tras haber sido detenida por la policía de la moral del país.

Al menos 450 personas han pedido la vida en las movilizaciones y más de 18.000 fueron arrestadas, según Human Rights Activists in Irán, un grupo activista que monitorea las protestas.

Irán no ha ofrecido cifras oficiales de víctimas o detenciones y afirma, sin ofrecer evidencias, que la insurrección está fomentada por sus enemigos en el extranjero, incluyendo Estados Unidos.

Teherán restringe también el acceso de la prensa y ha detenido a más de 63 reporteros y fotógrafos desde el inicio de las protestas, de acuerdo con el Comité para la Protección de Periodistas, lo que complica la cobertura de los disturbios.

La misión de Irán en Estados Unidos y su federación de fútbol no respondieron de inmediato a una petición de comentarios de The Associated Press. A medida que aumentaba la polémica en internet, la televisora estatal iraní dijo que la federación estadounidense “retiró el símbolo de Alá” de la bandera iraní.

La agencia noticiosa semioficial iraní ISNA, por su parte, citó a Safiollah Fagahanpour, un asesor de la Federación de Fútbol de Irán, que dijo que las “medidas tomadas con respecto a la bandera de la República Islámica de Irán van en contra de la ley” en competiciones FIFA.

“Deben asumir responsabilidades”, indicó Fagahanpour. “Obviamente, con esto quieren influir en la actuación de Irán contra Estados Unidos”.

El emblema de la República Islámica, diseñado en 1980, tiene cuatro piezas curvas y una espada entre ellas. Representa el dicho islámico que reza “No hay más dios que Alá”. También se asemeja a un tulipán.

En la parte superior e inferior de la bandera hay 22 inscripciones de “Alá es grande” en honor a la fecha del calendario pérsico en la que tuvo lugar la Revolución Islámica.

La bandera se ha convertido en un motivo de disputa en el Mundial. Aparentemente, seguidores progubernamentales la ondearon, gritando a quienes se manifestaban por la muerte de Amini. Otros han exhibido la bandera con un león y un sol, el emblema del anterior gobernante, el fallecido sha Mohammad Reza Pahlavi. (AP)