Todos por Benja: piden ayuda para un bebé de La Plata que lucha contra la Leucemia

Benjamín tiene apenas 8 meses y su familia es platense. En los últimos días, le diagnosticaron Leucemia Linfoblástica Aguda y actualmente se encuentra internado en el Hospital Garrahan, donde comenzó su etapa de recuperación.

Como relata su mamá Johanna a este medio, el pequeño se descompensó dos veces en su vivienda y tras ello, se requirió asistencia médica de inmediato. Ipensa fue el primer sanatorio donde acudió, aunque según comenta ella, "nos dijeron que no tenía algo tan grave como finalmente nos terminan diagnosticando". "Nos terminan diciendo que tenía anemia, pero nunca lo corroboran. Por eso, con mi mamá, terminamos cambiando el equipo completo de médicos, hasta que nos dieron el diagnóstico en el Sanatorio Argentino y nos terminan diciendo que `Benja´, lo mas probable es que tenga leucemia", agrega.

Desde el lugar, le informan que para el tratamiento que debía recibir el bebé, el mejor sitio para llevarlo a cabo era el Hospital Garrahan. "Llegamos con la ilusión de que realmente no sea como el diagnostico que nos habían dicho. Fue un viernes y el lunes nos comentan que finalmente tiene Leucemia Linfoblastica Aguda", manifiesta.

A su vez, Johanna afirma que el lunes arrancó su primer sesión de quimio y que la continuará por varios meses mas, que es lo que llevará el tratamiento en sí. Pero aquí radica uno de los principales problemas: las oncólogas que lo tienen a su cuidado, le comentaron a la familia que debido a su tratamiento, "Benja" no puede volver a la Ciudad por unos 6, 7 meses, debido a la gravedad del caso.

"Nos informaron eso y él no puedo residir a no mas de 15, 20 minutos del hospital. Si todo va bien, `nos vamos de alta´ para que él pueda seguir con su tratamiento ambulatorio. Pero arrancamos a buscar un alquiler por acá y nos encontramos con unos precios súper altos, que excedían de nosotros. Por eso empezó la campaña de la gente que nos conoce para darnos una mano", relató su mamá.

Por último, le contó a este medio: "La mayoría de los lugares es mucha plata para ingresar, piden 3 meses de depósito y no contamos con ese dinero. La obra social se lavó las manos, porque para que ellos cubran eso, benja tiene que estar a 150 kilómetros del lugar donde reside, y como no lo está, no se hacen cargo".

Por ello, para quienes estén interesados en brindar su ayuda con la causa, pueden comunicarse al 2215855374.