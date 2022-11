Alberto Fernández: la respuesta a Máximo, las elecciones en 2023 y la disputa por las PASO

El presidente Alberto Fernández habló esta mañana sobre los dichos de Máximo Kirchner y lo criticó duramente, remarcando que "cuando un compañero critica a otro compañero deja de ser peronista".

A su vez, el propio mandatario afirmó en una entrevista radial que “el Frente de Todos no es de tres o cuatro dirigentes" y remarcó que el diputado nacional "tiene una mirada equivocada": "Nunca quise construir el albertismo, no creo en los personalismos y somos parte de un proyecto; se me puede acusar de cualquier cosas menos de hacer aventuras personales”.

A su vez, siguiendo en esta misma línea y ante los cuestionamientos de Máximo, el Presidente dejó en claro: "Nadie sobra. Todos hacemos falta. Toda opinión es valiosa y respetable. No quiero entrar debate, solo llamo a la reflexión”.

Por otra parte y de cara al 2023, el Jefe de Estado señaló que tiene "la decisión" de que el Frente de Todos gane la elección, más allá del nombre que irá como candidato: "Estoy seguro que es posible. Le pido a los compañero que me ayuden a eso, después discutiremos quiénes son las mejores candidatos. El que gane tendrá una fortaleza mayor. Hoy hay que unir esfuerzos para salir adelante".

Por último, también se refirió al tema de Las PASO, que fue muy charlado por distintos sectores políticos esta última semana: "Las PASO fueron un gran hallazgo de Cristina, que permitieron democratizar los partidos políticos. No es un tema mío. A mí no me tienen que convencer, tienen que convencer a la oposición. No pierdan el tiempo conmigo porque no soy yo el que puede resolver esto”.