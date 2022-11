De Canarias a Playadito: la historia detrás de los cientos de kilos de yerba que lleva Argentina al Mundial

Una inédita polémica se dio en torno al plantel de la Selección Argentina a menos de dos semanas del comienzo del mundial de Qatar. La situación que convirtió en viral y hasta un ex diputado misionero calificó de "insólito e inexplicable" que los dirigidos por Lionel Scaloni lleven yerba traída de Uruguay (pero de origen brasileño) a Doha.

La situación comenzó el pasado fin de semana cuando se fueron conociendo las imágenes de los bolsones y baúles que la utilería de la AFA embalaba y cargaba en Ezeiza.

En una de las fotos difundidas, se ve que la marca de yerba mate que cargó la Selección Argentina es Canarias, de origen brasilero pero muy consumida en el mercado argentino. Entre todo lo que decidieron llevar, hay dos detalles que no pasaron inadvertidos: también las bolsas con caramelos.

El diputado misionero Luis Mario Pastori realizó una crítica al observar la carga del equipaje. "Existen decenas de marcas de muy buena yerba mate en la Argentina producidas en Misiones y en Corrientes. Sin embargo, la Selección lleva a Qatar una marca uruguaya. ¿Hay alguna explicación oficial? Es casi una provocación", dijo Pastori.

"No es nada contra la Selección, de la cual soy hincha como cualquiera. Se trata de defender un producto de la región. La yerba Canarias se produce en el sur de Brasil (Santa Catarina, R.G. do Sul, Paraná), y se envasa en Uruguay. No es difícil de entender. ¿No?", finalizó Pastori.