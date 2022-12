¿Cuál es el plantel del Lobo si no puede incorporar?

La situación económica y financiera de Gimnasia es harto conocida, mucho más a partir de la cesión de derechos audiovisuales a favor del expresidente Gabriel Pellegrino que dejó a la nueva dirigencia atada de pies y manos, sin poder saldar las deudas de salarios y bonos por objetivos del plantel profesional, que por esta razón eligió el camino de la medida de fuerza y no ha reiniciado los entrenamientos, con una pretemporada que debió comenzar el pasado jueves y hoy no tiene fecha certera de inicio.

Sin embargo, hay un tema que en los últimos días ha quedado en segundo plano a partir de esa bomba atómica que ha caído en calle 4 y que impide afrontar cualquier tipo de obligación. Se trata de las inhibiciones, qué -en caso de no poder ser levantadas por la actual conducción- impedirán que el club incorpore futbolistas en el mercado de pases de este verano.

El gobierno del club sabe que quizá no consiga el dinero para levantar las inhibiciones de Al Ettifaq por la deuda que Gimnasia tiene desde 2019 y de Ramón Sosa, tanto de Olimpia como de Tembetary. Si bien las deudas con los clubes paraguayos se pueden solucionar con pagos parciales, con el club emiratí ya no hay margen de maniobra: hay que pagar 400 mil dólares.

Es por eso que Lucas Castro está cerca de firmar con Huracán. Mariano Cowen se comunicó con él para manifestarle el interés de repatriarlo, pero sin poder brindarle certezas acerca de que en calle 4 puedan levantar las inhibiciones. Sin plazos de solución concreta, más allá de las ganas de ambas partes, al jugador le dieron libertad para decidir su futuro.

Si finalmente el Tripero no pudiese sumar refuerzos, quedaría forzado a jugar el próximo torneo con el material propio y con algunos futbolistas que regresarán de préstamos. Las charlas con Rodrigo Rey y Cristian Tarragona para una eventual renovación no han podido avanzar porque la CD está abocada a las gestiones por recuperar los derechos televisivos y porque no saben a ciencia cierta hasta donde pueden estirarse en un ofrecimiento económico, a sabiendas del importante contrato que la anterior gestión firmó con el entrenador Néstor Gorosito.

Así, los nombres que integran el plantel profesional de Gimnasia hoy son los arqueros Tomás Durso, Nahuel Manganelli y Francisco Vergara; los defensores Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Germán Guiffrey (no podrá jugar hasta marzo por la recuperación del hombro), Matías Melluso, Matías Bazzi, Tomás Muro, Alexis Steimbach, Matías Miramón, Brahian Alemán, Alan Lescano, Agustín Riggio, Leandro Mamut, Ramón Sosa, Benjamín Domínguez, Eric Ramírez, Franco Soldano, Nicolás Contín e Ivo Mammini.

Matías Miranda y Lautaro Chávez están en recuperación de lesiones ligamentarias y no podrán jugar durante el semestre. Mientras que las el cuerpo técnico desea la continuidad de Agustín Cardozo (difícil), Nicolás Colazo y tal vez crezcan las chances de un nuevo vínculo para Oscar Piris.

Entre los jugadores que regresan de préstamos están Tomás Fernández, Rodrigo Castillo (ambos se van a quedar), Maximiliano Comba, Harrinson Mancilla, Agustín Bolívar, Rodrigo Gallo, Agustín Ramírez y Rodrigo Holgado, este último con un contrato muy importante que podría derivar en un nuevo préstamo. Nelson Insfrán, con contrato hasta mediados de 2023, tiene cláusula de regreso anticipado.