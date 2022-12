VIDEO. En La Plata, A. Fernández en modo Selección: "Nos enseña que se gana en conjunto"

El presidente Alberto Fernández encabeza un acto de inauguración de obras en nuestra ciudad. El mandatario, junto al ministro de Ciencia, Daniel Filmus, presenta las obras en los edificios del Instituto de Física de La Plata (IFLP) y el Centro de Química Inorgánica (Cequinor), los cuales fueron realizados durante la última década y puestos en valor este año como parte de los trabajos de infraestructura para fortalecer el sistema científico tecnológico que lleva adelante el Gobierno Nacional.

En ambos edificios, emplazados en el Polo Científico y Tecnológico de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), ubicados en diagonal 113 y 64, se invirtieron más de $ 1.500.000.000, incluyendo tanto su construcción como las obras de consolidación.

Fernández dijo que "orgullosamente soy hijo de la UBA pero no me hace mejor que ser hijo de la UNLP. Hay que estar orgulloso de la Universidad Nacional de La Plata. Tenemos un común denominador que es sentir orgullo de ser hijos de la universidad pública y tenemos el mismo compromiso", dijo el Presidente. Y agregó que "hay algo que me impresiona cada vez que visito un lugar como éste y es el orgullo con el que hablan los científicos y científicas".

"Ayer miraba con impresión en Qatar que alguien hablaba que somos una Selección que solo tiene a Messi. Qué injusticia", comenzó diciendo al hablar de la Scaloneta, y agregó: "Argentina. tiene una de las mejores selecciones que vi como futbolero que recuerdo. Jugadores de primer nivel mundial. Delanteros que asoman al mundo como Julián Álvarez. Y tenemos a Messi. Pero además tenemos un equipo técnico único, que entiende que el secreto es jugar en equipo. Que ha aprendido la ética que José Pekerman les enseñó".

Luego sostuvo que "eso es Scaloni. Eso es Aimar. Nos están enseñando que se gana en conjunto. Sentimos la camiseta así, como cuando ustedes sienten el guardapolvo del Conicet. También nos enseñan que en la Argentina no son un par de investigadores destacados como es Messi. Son un sinfín de investigadores jóvenes y pujantes que tienen las ganas y el deseo de hacer la mejor Argentina".

Por otro lado, a las 19, Fernández encabezará junto al gobernador Gildo Insfrán, el acto de inauguración del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia de Formosa Presidente Néstor Kirchner.