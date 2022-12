Brecha de género digital: sólo una de cada cien estudiantes mujeres elige formarse en Programación

Pese a que la Informática representa hoy uno de los sectores mejor remunerados y con mayor demanda en el mercado laboral, la participación femenina en él -a contrapelo de lo que sucede en la mayoría de los ámbitos profesionales- tiende a ser cada vez menor. Aunque no es novedad que las mujeres son minoría en las carreras tecnológicas en general, un estudio acaba de dejar en evidencia hasta qué punto se ha profundizado esa desigualdad en el caso de Programación: apenas una de cada cien estudiantes universitarias eligen esta formación en nuestro país.

El dato surge de una investigación realizada por Chicas en Tecnología -una organización civil sin fines de lucro cuyo propósito es reducir la brecha de género en tecnología en América Latina- de la que se desprende también que el porcentaje de mujeres que eligen estudiar Programación en nuestro país es cada vez menor. Como explican las autoras del trabajo, se trata de un fenómeno preocupante en el que los estereotipos dominantes juegan un rol central.

“La investigación tiene muchos datos y fue interesante poder complementar el análisis típico que se hace cuando se miden brechas de género -es decir, cuántas mujeres hay al interior de determinadas carreras tecnológicas- con tratar de medir la relevancia que tienen esas carreras para los estudiantes universitarios”, explica Megan Ballesty, coautora del estudio junto con Milagros Giménez.

Más allá de cuántos varones o mujeres haya al interior de estas disciplinas, “nos preguntamos ¿son importantes en Argentina? ¿Cuántas personas las eligen? -cuenta la investigadora-. Haciendo esa segunda pregunta complementaria nos dimos cuenta de que, por ejemplo, de cada cien estudiantes mujeres sólo una cursa una carrera de programación. Y eso cuando lo contextualizás o lo comparás con los varones es ocho de cada cien. Entonces la diferencia ahí es muy grande, más allá de la brecha de género que se genera al interior del sector”.

UNA MINORÍA QUE DESTACA

La formación en Programación o en Informática forman parte de lo que se conoce como STEM (acrónimo en inglés para las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), un conjunto de carreras que crecieron a un ritmo moderado durante la última década en nuestro país. En ese período la cantidad de estudiantes en ellas se incrementó de 406 mil a 454 mil, es decir, un 12%. Si bien es un dato positivo, no alcanza a equiparar el 20% que creció el estudiantado universitario global.

Mientras que en 2011 había 266 mil estudiantes varones y 140 mil mujeres en carreras STEM, para 2019 la cantidad de varones aumentó 11% y la cantidad de mujeres 15%. Aún así, la participación masculina en estas áreas académicas prácticamente duplica a la femenina: ellas representan solamente el 34% del total.

La tendencia actual no sólo repercute al interior del sector sino que tiene efectos a nivel social

En el caso puntual de Programación -según muestra el mismo estudio- la cantidad total de estudiantes creció en el mismo período un 12%, pero ese aumento se descompone en un crecimiento del 16% de los estudiantes varones y una caída del 5% en las estudiantes mujeres (se pasó de 16.200 a unas 15.300 aproximadamente). Y dado que la masa total de estudiantes universitarios creció a una velocidad mayor que las y los estudiantes de Programación, el peso relativo de las mujeres que eligen esta carrera pasó de un 1,7% a tan solo un 1,1%.

Lo curioso es que pese a ser minoría, a las mujeres que eligen formarse en Programación tiende a irles mejor que sus compañeros. Como muestra el trabajo hecho por Chicas en Tecnología, de cada cien mujeres que se inscriben en esta carrera, se gradúan 19, mientras que en el caso de los hombres sólo lo hacen 16 de cada cien.

ERRADICAR ESTEREOTIPOS

Si el promedio de egresos femeninos en Programación es mayor al masculino, ¿cómo se explica que sean tan pocas las mujeres que eligen esta formación? Claramente el motivo no obedece a que les cuesta más recibirse. ¿Cuál es entonces la explicación?

“Una no puede elegir lo que no ve. Muchas veces, el personaje en las películas que se dedica a la tecnología es el ‘genio’ varón, lo que no deja muchas identificaciones posibles para las mujeres. Así se van alejando cada vez más de las disciplinas vinculadas con la tecnología”, explica la licenciada en Ciencias de la Educación Carla Arias, Líder de Formación y Desarrollo de Chicas en Tecnología.

Lo cierto es que este fenómeno no sólo tiende a aumentar la brecha de género dentro del sector sino que también repercute a nivel social, explica Paula Coto, la directora ejecutiva de la organización. “Que la tecnología que impacta en la vida de toda la población esté creada por un grupo de la sociedad implica que representa solamente a una parte de la misma. Esto hace que lo que se diseña, desarrolla y efectivamente termina usando la gente no sea inclusivo, justo o equitativo”.

De este modo “hay muchas características sin ser tenidas en cuenta, problemáticas sin resolver porque ni siquiera están en el radar de soluciones a considerar, porque se piensa desde un grupo reducido”, explica Coto, para quien es necesario “capacitar a los educadores, actualizar las currículas y crear puentes” a fin de revertir esta realidad.

“Es muy importante trabajar con los y las docentes para erradicar los estereotipos que existen: que las mujeres no son buenas en matemáticas, que sus áreas de preferencia son las humanísticas y demás. Y también mostrar referentes que puedan inspirar en esos recorridos, para que las jóvenes vean que hubo otras y que habrá nuevas”, sostiene la directora de la organización.