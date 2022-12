Scaloni en la previa de la Final del Mundo: del "tengo el equipo definido" a "Francia no es sólo Mbappé"

El técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, se dispuso a hablar en conferencia de prensa, en la antesala del encuentro ante Francia, de este domingo a las 12 horas en nuestro país.

"Estoy en el lugar que cualquier argentino quisiera estar y estoy orgulloso y entusiasmado en el momento que estamos viviendo", remarcó el DT en sus primeras declaraciones.

En cuánto al rival y a sus virtudes, y a uno de sus mejores jugadores, Scaloni manifestó: "Va a ser un trabajo de equipo, más que individual, y no va a ser sólo a Mbappé. Es uno de los grandes jugadores, es joven y seguirá creciendo. Este partido lo preparamos a en base de como van a jugar ellos y como vamos a jugar nosotros".

"El partido de mañana es Argentina contra Francia, mas allá del duelo Messi - Mbappé y hay jugadores que pueden decidir el partido, no solo ellos. El plan de partido lo tenemos claro y sabemos como atacarlo. Como el partido con Holanda, intentaremos no llegar a los penales, y si se llega, elegir a los mejores", agregó.

"Nuestra idea es que la selección argentina es de todos. Creo que el grupo está en su mejor momento. El grupo es espectacular, se mata por esta camiseta", se sinceró.

Luego, en una consulta a las críticas que había recibido el DT al comienzo de su ciclo, afirmó: "Me parecían normales y aún hoy me siguen pareciendo. Yo hice mi trabajo y no me centro tanto en eso, sino en intentar hacer lo mejor para la Selección y que se valore. Nunca me molestó, ni nada por el estilo".

En un mensaje para los hinchas que esperan el encuentro de mañana y buscan desesperadamente un ticket para asistir al partido, dijo: "Lo siento mucho que no puedan asistir al partido, es algo que a nosotros se nos escapa. Ya de por si haber venido y sin una entrada, es algo increíble. Esperemos que puedan asistir y darle una alegría".

"La gente es feliz, y para nosotros es algo maravilloso. La emoción mas grande es ver a la hinchada, a la gente. Hay cosas que emocionan y que nosotros no estamos exentos de eso. Nosotros estamos de ese lado, es algo normal. Tenemos la mejor hinchada del mundo", remarcó.

Por último, habló de los once jugadores que saltarán al campo de juego desde el primer minuto: "El equipo lo tengo definido. Nuestra manera de jugar va mas allá de nuestra idea de juego. Ya lo tenemos decidido. Despúes del entrenamiento, ya vamos a tener en claro que equipo va a salir", cerró.

"El equipo lo tengo definido. Nuestra manera de jugar va mas allá de nuestra idea de juego. Ya lo tenemos decidido. Despúes del entrenamiento, ya vamos a tener en claro que equipo va a salir".