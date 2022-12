Las asesoras de Milman entregaron sus teléfonos

Dos asesoras del diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, declararon ayer como testigos en la causa por el atentado contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y negaron que su jefe les haya dicho, poco antes del ataque: “Cuando la maten yo estoy camino a la Costa”.

De esa manera contradijeron la versión de Jorge Abello, colaborador de un diputado kirchnerista, que dijo haber escuchado hablar a los tres un día antes del atentado, en el bar Casablanca, frente al Congreso.

Además de desmentir la acusación, Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz, que ayer declararon ante el fiscal Carlos Rívolo, entregaron sus celulares para ser peritados. Pero Gómez Mónaco advirtió que había cambiado su aparato y Bohdziewicz, que había borrado parte de sus conversaciones y fotos.

“Quiero aclarar que yo cambié el teléfono la semana pasada y el anterior lo tiene mi hermana actualmente. Cuando cambié el teléfono, pero no el número, pasé al nuevo las cosas más importantes, pero en las aplicaciones como WhatsApp están las conversaciones que yo tenía en el aparato anterior que utilizaba previamente”, explicó Gómez Mónaco, según fuentes judiciales.

Bohdziewicz, por su parte, admitió tener conversaciones con Milman, pero “de temas laborales. Aunque quiero aclarar que las borré. Tanto los mensajes como las fotos, porque sentí que se podía violar mi intimidad si me pedían el teléfono. Yo borré todo porque no había posibilidad de seleccionar solo algunas cosas y tenía fotos íntimas mías comprometedoras. Para eso me asesoré. De todas formas, quiero aclarar que nunca hablé de nada relacionado con el atentado a la Vicepresidenta en cuanto a una participación criminal en el mismo. Sí hemos hablado sobre el tema del atentado, desde el punto de vista de lo que se veía en los medios”.

Frente a Rívolo, que quedó al frente de la investigación después de que la jueza María Eugenia Capuchetti le delegara la instrucción, las dos testigos coincidieron al asegurar que Milman jamás les dijo nada respecto de atentar contra la vida de Cristina Kirchner, como pide investigar la querella.