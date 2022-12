Hotton, en La Plata: “Voy a ser candidata”

La dirigente de Más Valores, Cynthia Hotton, quien se encuentra recorriendo la provincia de Buenos Aires, visitó esta jornada la redacción de EL DIA y confirmó que será candidata en la Provincia en las próximas elecciones. Además, en una entrevista brindada, abordó diferentes temas como seguridad, problemáticas barriales y la economía. “Conozco la Provincia y por supuesto estamos volviendo a conocer las historias de la gente. Siempre es bueno volver escuchar al ciudadano, las realidades de los distritos, cada municipio tiene su connotación y su situación coyunturales”, sostuvo.

En esta línea además agregó: “Veo muchos problemas en las familias. La economía, con una inflación que llega al 100% nos afecta a todos. Es más, cuando hablamos de inseguridad, hay mucha y está en auemnto. También hay una crisis en la familia donde hay adicciones, he recorrido escuelas en donde las maestras me dicen que los chicos llegan mas destruidos por problemas de alimentación o por la violencia familiar”.

Y afirmó “Recorriendo te llevás detalles que no los tendrías en cuenta”.

En tanto al tiempo que queda de cara a las elecciones, Hotton dijo: “De a acá a un año tenemos que hacer un montón de cosas, que es acompañar este momento. Es ir y tocar la puerta, no importa de que partido sea, y no voy desde un lugar de criticar, sino que creo que todos juntos podemos ayudar para evitar un caso, que muchas veces se reproduce en cientos o miles”.

“Yo veo que este Gobierno inició en una etapa muy difícil, pero no hubo soluciones. Creo que están más enfocados en posiciones ideológicas, no veo de ellos la necesidad de fijar un verdadero diálogo, porque hoy para la crisis necesitamos de todos. No alcanza con lo que tiene el Gobierno, tenemos que trabajar y buscar consensos”, concluyó.