Luis Martín: de la Liga Amateur Platense a ser parte de un logro inolvidable para Argentina

“Scaloni es un tipo muy sencillo, pero con una inteligencia que pasa la media”, destacó el Profe

“Messi es un chico excepcional, magnífico. Siempre equilibrado. Es un monstruo”, remarcó

Ya pasaron algunos días de la consagración en Qatar con la Selección Argentina, pero al Profe platense Luis Martín todavía le cuesta explicar qué se siente.

“Es difícil poner en palabras un sentimiento de esta índole. Puedo decir que me invade la felicidad. Que estoy en otra galaxia. Que me pasa una película por adelante de mi vista que no lo puedo creer”, remarcó en diálogo con FM La Redonda. “Que llegamos y nos estaba esperando un montón de gente a las tres del mañana. Que al otro día se acumularon cinco millones de personas...es fuerte. Es muy fuerte”, continuó en su análisis. “Ver tanta felicidad en la gente no hace otra cosa que ponerte bien a vos. Todos me preguntan qué pensé y qué fue lo primero que se me pasó por la cabeza cuando salimos campeones. Y antes de abrazarlo a Leo (Scaloni) fue eso: cómo el país debe haber explotado. Están todos felices”, completó.

Pasó muchísimo tiempo desde aquel primer encuentro en 2018 que los tuvo frente a frente a dos de los varios protagonistas que serían claves para armar un equipo campeón del mundo.

“Yo estaba con la Sub15. Estábamos concentrados entrenando en el predio de AFA. Ya teníamos la comunicación por parte de Tapia de que Scaloni se iba a hacer cargo de la Sub 20 para jugar en L´Alcudia y me había designado a mí como el profe. Así que lo esperé”, recordó Martín en cuanto a ese momento. “Él llegó una noche de España, creo que eran las 22 y algo, porque ya habíamos terminado de cenar. Estábamos todo el cuerpo técnico de Juveniles. Nos presentaron ahí. Me senté en una mesa con él a hablar y a conocernos; y un poco a diagramar porque la semana siguiente viajábamos. Así que así se inició la relación”, indicó. “Obviamente que después, con el crecimiento de la misma (ya somos amigos), le contaba que pagaba entradas para ir a verlo a él en Estudiantes. Lo cargo un poco con eso. Así fue como se inició todo”, destacó.

Dentro de un logro grupal, en el que cada uno hizo su parte con creces, Martín destacó la importancia de Scaloni y las virtudes para ser el líder del campeón del mundo.

“Es un tipo muy sencillo. Con unos sentimientos increíbles. Es una gran persona. Obviamente yo te voy a decir todas cosas buenas, pero es lo que él demuestra continuamente y lo que ven los jugadores”, remarcó. “Es muy pragmático a la hora de entrenar. Sabe los momentos los jugadores. Sabe cuándo tiene que dar una charla, cuándo tiene que decir algo o hacer un cambio. Y es muy inteligente”, agregó. “Obviamente que para estar en el lugar que está él, la inteligencia tiene que pasar la media. Porque tenés que estar en un montón de cosas que no son solo la preparación y la formación del equipo. Tenés que estar un paso arriba. Él es eso”, sostuvo. “Pero por sobre todas las cosas una gran persona con un montón de sentimientos. Los jugadores ven eso. Lo que ven, gusta. Lo compran”, consideró antes de referirse también a los protagonistas.

“Ellos también son grandes personas, que nos demuestran a diario en los entrenamientos. En este Mundial, muchos nos pidieron entrenar doble turno. Han hecho un montón de sacrificios en pos de un objetivo. Y compenetrados con la idea nuestra y con el proyecto de laburo”, consideró. “A medida que iban pasando las giras, Leo ha mostrado coherencia en las citaciones y en cómo se fue dando todo. Eso ha hecho que la relación con el plantel vaya creciendo. Yo, que vengo del palo del fútbol, soy un convencido de la formación de grupos, de que los buenos grupos te depositan en lugares inesperados. Y esto es lo que ocurrió”, afirmó.

Pese a esto, el camino en Qatar no fue nada sencillo, por lo que el Profe rescató la templanza y tranquilidad con la que se manejaron tras aquel estreno con derrota.

“Acá vos pasás por distintos momentos emocionales, eso está muy claro. Empezamos perdiendo con Arabia Saudita. Había que manejar situaciones emocionales muy fuertes y muy importantes”, explicó. “Después cuando vas ganando es lo mismo pero al revés, porque el ganar a veces te termina confundiendo y después te pasa lo que te pasó con Arabia. En ese aspecto, el cuerpo técnico eso lo tiene muy claro. Tiene mucha experiencia en partidos de Selección. Entre Pablo, Walter, el Ratón y Leo deben juntar como 400 partidos de Selección. Una locura. Entonces manejan muy bien esos tiempos. Eso nos los transmiten a nosotros. Nos lo bajan a nosotros. Y eso nos da la tranquilidad para poder desarrollar nuestra tarea de la mejor manera. Entonces tenemos un paraguas que nos protege cuando pasan cosas que no las teníamos pensadas”, remarcó.

el fenómeno llamado Messi

El Profe ha logrado establecer un vínculo especial con Lionel Messi, capitán y gran artífice dentro de la cancha de la tercera estrella para el país. Sin embargo, el protagonista en cuestión dejó en claro que no hizo nada fuera de lo común para que así se diera la relación.

“No hago nada especial. Soy genuino. Soy lo que ven ustedes. Me muestro de esta manera. Respeto los lugares. Conozco cuál es la posición de cada uno en el fútbol. Intento siempre colaborar, ayudar, mejorarlos. Aportar lo que pueda aportar. Es un poco de eso”, explicó. “Él es un chico excepcional, magnífico. Tiene una humildad increíble. Para mí eso lo hace mucho más grande”, afirmó sobre el “10”. “Si ustedes supieran lo que genera para todos lados. Es increíble cómo lo sostiene. Cómo lo maneja. Siempre equilibrado. Es un monstruo”, agregó. “La relación fue creciendo. Te imaginarás que ya llevo cuatro años con él. Es jugar al Truco, tomar mate. Para nosotros es cotidiano y normal. Siempre con mucho respeto y brindando lo mejor como persona. Es por ahí. No hay otra cosa”, completó.

Tras la obtención del título, mucho se especuló al cuanto al retiro del zurdo de la Selección, algo que el Profe Martín dejó en claro que no sucederá a la brevedad.

“Cuento una intimidad. En el vestuario, hablando con él, con la Copa ahí, nos sentamos un ratito. Y la pregunta que salió es qué iba a hacer ahora: ´vamos a disfrutar un ratito´”, contó que le dijo Messi. “Obviamente que no le pregunté hasta cuando. Me dio tranquilidad. Y de la forma que me lo dijo, con esa sonrisa y los ojos brillosos, y que me diga ´vamos a disfrutar, Profe´, chau, me gané el cielo. ´Sí, Leo. Te lo merecés´”, recordó.

Por último, destacó sus inicios en la Liga Amateur Platense, cuestión que lo acompañó incluso en la concentración en Qatar, lo que le valió muchas bromas.

“Vivo a dos cuadras del Country. Los chicos me cargaban porque decían que en mi habitación había un museo porque me llevé camisetas de todos los clubes y de gente importante que quiero mucho y me ha regalado”, explicó. “Colgué todo. Banderas, camisetas. Y todos estuvieron presentes”, sostuvo. “Todos fueron parte de mi formación. El fútbol amateur te brinda un montón de cosas. Yo estoy orgulloso de eso”, completó Luis Martín, quien obtuvo el logro máximo con la Selección Argentina sin perder por un segundo su esencia.