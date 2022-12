Sandwich de helado con sabor a salchicha, un nuevo hit para el verano

Aunque con seguridad no figura entre los 100 mejores sabores de helados, el gigante estadounidense de procesados cárnicos Oscar Mayer decidió fabricar un sandwich de helado nada menos que con gusto a salchicha. Más específicamente, la compañía con sede en Wisconsin ha producido una golosina congelada que llama Ice Dog Sandwich (en referencia al hot dog). El helado de sabor interesante se presenta como un postre en capas, pero eso no es todo. Contiene helado de crema dulce de salchichas con trocitos de hot dog confitados combinados con helado de mostaza de Dijon picante de color amarillo brillante. Los dos sabores nunca antes fabricados se mantienen unidos entre dos galletas. Para crear estos nuevos gustos y traducir la experiencia de comer un hot dog Oscar Mayer congelado, la marca se asoció con la imaginativa compañía de helados artesanales de la ciudad de Nueva York, “Il Laboratorio del Gelato”. La novedad provocó reacciones encontradas. Mientras que los más audaces celebraron el invento y dijeron que no se negarían a probarlo, otros consumidores no se sintieron precisamente emocionados ante el novedoso alimento y mostraron su disconformidad en Twitter. Por caso, un usuario escribió: “Me ofende que esto exista”, mientras que otro agregó: “Esta podría ser la peor idea en la historia de las ideas”. Lo cierto es que este raro postre de verano, que bien podría ser solamente un truco de marketing, hizo mucho ruido con su aparición.