Ciudad de la furia: ola de reclamos en La Plata por falta de agua en medio del calor agobiante

El calor no da tregua en La Plata y la falta de agua, tampoco. Así lo hacen saber vecinos de distintos barrios que desde temprano, a la par de las agobiantes temperaturas que se instalaron con el despunte del sol, comenzaron a sufrir en sus hogares el drama de estar con las canillas secas o "a cuentagotas".

Esta mañana, mientras el termómetro se ubicaba en 28 grados, a la espera de que llegue a 35 grados por la tarde, se registraron quejas desde 47 y 152 de la localidad de San Carlos. "Va a hacer 38 grados, ABSA no abre el grifo y de esta manera no podemos solucionar algo tan básico como es la higiene, con el calor que hace", expresó desesperado un usuario que radicó los reclamos 3391404 y 3391404/01.

Otro lugar castigado por la escasez de tan esencial elemento era la cuadra de 18 entre 510 y 511, en Gonnet, contó Mara, una usuaria damnificada. En este caso, la mujer aseguró que "llevó 20 días corridos sin agua. Somos personas de 70 años y no podemos soportar este calor sin un buen servicio". "El papel de ABSA es lamentable", sentenció tras radicar un reclamo en la Defensoría del Pueblo con número 172431/22.

Por otro lado, desde 33 entre 30 y 31, La Loma, afirmaron esta mañana que "en estos momentos no tenemos agua ni para lavarnos la cara y mucho menos para comer".

En medio de la indignación por el faltante de líquido, planteó que "aún no tengo la respuesta necesaria a un reintegro de lo que se paga, ya que otras empresas lo hacen por faltas del servicio y esta empresa ABSA no reconoce esta situación".

"Realmente es una situación desesperante, más aún porque no tenés para bañarte o para cocinar", lamentó.

Cerca de allí, en bulevar 82 #386, Juan Verza Parodi consignó que "estamos sin una gota de agua". "Tenemos una sequía absoluta en las canillas", comentó.

No muy distinta era la situación en 157 entre 522 y 523, en Melchor Romero. "Desde el 30 de agosto que empezaron con los cortes de agua. Y con el calor es imposible. Sale un hilito de agua desde anoche. Las bombas tampoco andan, no puedo lavar, no puedo hacer nada", describió una vecina que se identificó como Nancy.

En tanto, desde 13 entre 85 y 86, Villa Elvira, consideraron que la situación de falta de agua "es una vergüenza". "Con semejante calor nos falta lo más esencial, el Agua. No hay ni para cargar un balde. Estas empresas deberían trabajar día y noche para solucionar los problemas de las personas que pagamos por el servicio", señalaron.

Cortes programados

Por otro lado, la empresa ABSA anunció cortes programados para este miércoles que persistirán "mientras duren las maniobras". En ese sentido, la firma recomendó "reservar agua para tareas esenciales de hidratación e higiene".

Según comunicó la compañía, los puntos de trabajo de las cuadrillas serán en la localidad de Punta Lara, precisamente en 68 y 15, 68 y 17 y en 60 bis y 9 bis correspondientes al sector de Villa del Plata.