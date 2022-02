“Mesa judicial”: Vidal negó el supuesto armado de causas y aseguró que está "tranquila"

La diputada nacional y exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, negó hoy que desde su gobierno se hayan armado supuestas causas y que hubiera existido un "modus operandi" para perseguir a gremialistas opositores. A raíz de sus dichos, dos ministros nacionales salieron al cruce en las redes sociales.

"Mi gobierno no armó ninguna causa judicial, ni contra (Juan Pablo) el 'Pata' Medina. Fue preso porque sobraban evidencias de su participación en un caso de lavado de dinero y asociación ilícita", aseguró Vidal en diálogo con Radio 10, en alusión a la causa que se le instruyó.

La exgobernadora también aseguró que no hubo durante su gobierno ningún "modus operandi" para perseguir a dirigentes sindicales y citó como ejemplo que desde su gobierno nunca fue denunciado el Secretario General del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel.

El primer funcionario nacional en salir al cruce de las declaraciones radiales de la exmandataria provincial fue el ministro de Justicia, Martín Soria, quien a través de la red social Twitter, le respondió: "No mientas más. Ante cada conflicto sindical, (Marcelo) Villegas, tu ministro de Trabajo, se reunía con (Mauricio) Macri y (Gustavo) Arribas, jefe de los espías. Ustedes saben muy bien por qué se grabó el video. Tendrán que explicarlo ante la Bicameral de Inteligencia y la Justicia".

"Modus operandi: Villegas, Arribas y Macri en Olivos el mismo día del anuncio de un nuevo reclamo docente", resaltó Soria en el segundo mensaje que publicó en su cuenta de la red social, donde además difundió un recorte periodístico que daba cuenta del paro docente y del registro de ingresos a la Casa Rosada del mismo día, para exhibir la coincidencia.



Durante la entrevista radial, Vidal también aseguró sentirse "muy tranquila" respecto a la investigación que lleva a cabo el juez Ernesto Kreplak por la supuesta mesa judicial y volvió a insistir en que "no convocó ni participó de la reunión" que se celebró en la sede porteña del Banco Provincia, y en la que intervinieron funcionarios de su gobierno, agentes de la agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios platenses de la construcción.

"Estoy a disposición para que se investigue todo lo que haya que investigar. Quiero que se sepa toda la verdad. Hay que saber quién grabó el video y por qué. Esta causa tiene intencionalidad política", remarcó la exmandataria.

En el mismo contexto, la exgobernadora desestimó la denuncia hecha por Cristina Caamaño, interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) -en cuyas instalaciones fue hallado ese registro audiovisual-, porque "se hace en base de un video grabado ilegalmente, sin orden judicial" y "no puede ser admitido como prueba".

Fue sobre ese punto que le respondió el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández: "Vidal dice que el video grabado por AFI macrista no puede utilizarse como prueba en el proceso judicial. Error. Dos bandas de delincuentes que se extorsionan entre sí, grabándose, espiándose, no es una pesquisa ilegal que debe ser excluida por ser fruto del árbol venenoso".

"Si, en cambio, son medios probatorios ilegales los que realizaron funcionarios de la AFI en cárceles federales y provinciales, violentando el secreto profesional entre abogados y representados. Vidal discute la competencia del Juez Federal de La Plata. Al unísono reconocen que el espiado fue su gobierno. ¿Cuál es la capital de la provincia de Buenos Aires?", le respondió el ministro a través de Twitter.



Por otra parte, en la entrevista Vidal contó que tomó conocimiento de la existencia de "esa reunión cuando salió el video" y afirmó que "no es poco habitual que alguien que gobierna una provincia como Buenos Aires, para 17 millones de personas, que tiene 19 ministros, no sepa de reuniones en las que no participa".



La diputada nacional reiteró que no está de acuerdo con "que se hable de Gestapo -la policía política del régimen nazi-, no solo porque no hubo algo como eso, sino porque se banaliza el sufrimiento de millones de personas que fueron víctimas del Holocausto".



Y calificó como "terribles" las declaraciones de (Marcelo) Villegas en el video, pero advirtió que "tampoco" iba "a permitir que se convierta a el 'Pata' Medina en una víctima".



Finalmente, se refirió a la presencia de los tres agentes de inteligencia que se encontraban en la reunión grabada en el Banco Provincia, Vidal alegó que eso "lo tendrá que explicar la AFI".