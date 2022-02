¿Cuánto sale el exclusivo regalo que Wanda le pidió a Icardi por San Valentín?

El Día de los Enamorados los agarró a Wanda Nara y Mauro Icardi muy lejos de los rumores de deseparación que surgieron hace algunos días luego de una serie de publicaciones en las redes sociales que causaron algo de ruido en ese sentido, Por el contrario, están muy cerca y hasta celebra con pedidos exclusivo esta singular fecha del amor.

Y es que Wanda le pidió al delantero del PSG una regalito especial. Una cartera de Channel súper exlcusiva y a tono con la más alta moda parisina. El presente le estaría costando al jugador unos 3390 euros, según los precios que se manejan en la tienda oficial de la marca. Al cambio argentino, tomando la referencia del euro blue, cotizado en unos 246 pesos, el 9 estaría desembolsando unos 833 mil pesos.

Wanda, de paso, tiró en Instagram: "Miren lo que es el tamaño, le estoy dando opciones de regalitos para San Valentín". Además, compartió una encuesta para que sus millones de seguidores hagan fuerza y reciba su regalo. "¿A casa?: Sí, no lo dudes. No, no gastes", fue la pregunta con sus respectivas respuestas.

Mientras espera su regalo, la pareja compartió algunas fotos del domingo en la que se ven jugando al polo y disfrutando de los caballos, muy lejos de las versiones que pusieron el foco en una crisis irreconciliable luego del caso conocido como WandaGate.