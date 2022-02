El tenso cruce entre Alberto Fernández y el fiscal: "Entonces tiene un problema de comprensión"

El momento de mayor tensión durante la declaración de Alberto Fernández en el juicio por la obra pública adjudicada a las empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz, en el juicio conocido como “Obra Pública”, que tiene entre los acusados a la actual vicepresidenta Cristina Kirchner, fue el del interrogatorio que le hiciera el fiscal Diego Luciani, quien se enfocó en cómo se decidía la asignación de recursos en la Ley de Presupuesto y, especialmente, si “el Presidente de la Nación instruía sobre adónde mandar recursos”.

“Una vez que uno tiene el presupuesto aprobado maneja su presupuesto. No recurre más a un Presidente”, respondió el jefe del Estado. Luciani hizo hincapié sobre el particular y una y otra vez Fernández explicó técnicamente cómo se confecciona el proyecto de ley de Presupuesto, y lo dificultosa que resulta luego la aprobación tras el trámite parlamentario.

“El Presupuesto no es la decisión de un presidente”, explicó Fernández, tras describir todas las áreas que intervienen en su confección. Cuando Luciani insistió una vez más, se produjo un tenso diálogo:

- Me parece que Usted no me escuchó bien cuando yo…

- Le escuché perfectamente.

- Entonces tiene un problema de comprensión.

El tribunal intervino para aplacar los ánimos y de inmediato Fernández aclaró: “no tuve ninguna intención de faltarle el respeto al señor fiscal” y se disculpó por si su expresión había sonado “despectiva”. Luciani apuntó a si como jefe de Gabinete había tenido alguna relación especial con el entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido.

Fernández reconoció que tenía una relación con De Vido porque “era el ministro del área funcional”. Pero subrayó: “No tuve ningún vínculo especial con Planificación para elaborar el presupuesto, pero tampoco lo tuve con ningún Ministerio”.

“Hay una suerte de fantasía de que se juntaban dos o tres personas y decían ‘mandémosle plata a alguien’. Eso en los hechos es imposible que ocurra. Eso es lo que más me llama la atención de este juicio. Cuando vi el decreto de procesamiento de Cristina fue lo que más me llamó la atención”, subrayó. Por momentos más político que jurídico, el interrogatorio al Presidente discurrió por cuestiones vinculadas con la inversión en obra pública.

“La inversión pública es muy importante para movilizar la economía. Hay un principio rector, que son cuestiones de naturaleza política. Otros creen que es mejor que las casas las hagan los privados y las financien los bancos privados. Nosotros creemos que el Estado debe estar presente. Y los criterios son criterios de necesidad”, explicó.