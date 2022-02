Tras el escándalo, Schulman dejó de ser el presidente de la Liga Argentina por los DDHH

Tras el escándalo del que fue protagonista, finalmente el dirigente kirchnerista José Ernesto Schulman renunció como presidente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH). La propia entidad lo anunció a través de un comunicado, en el que da cuenta que será reemplazado por la actual vicepresidenta, Iris Pereyra de Avellaneda, luego de las imágenes en las que se muestra a Schulman agrediendo a una empleada en la terminal de micros de Santa Clara del Mar.

El escrito de la Liga que fue publicado en su sitio web asegura que “se decidió aceptar la renuncia al cargo, repudiar el hecho que él protagonizó y manifestar la solidaridad de la Liga con la trabajadora agredida”. Si bien el dirigente había pedido licencia tras hacerse público su caso, fue citado a indagatoria por las acusaciones que pesaban en su contra. En ese contexto, también dejó de formar parte de la Mesa de Derechos Humanos, según confirmó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela De Carlotto.

En el video que se hizo viral se puede ver a Schulman discutiendo y cuestionando a una empleada de la empresa Ruta Atlántica porque el ómnibus que estaba esperando venía más demorado de lo que le habían informado. Allí se le escucha decir: “¿De qué te reís, pelotuda”, mientras que la trabajadora solo escuchaba sus agresiones y le pedía calma. Visiblemente enojado, el ahora ex presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos la golpeó en la cabeza con su mano izquierda y le volvió a gritar: “Hija de puta, ¿de qué te reís?”.

El dirigente hizo un descargo en las redes sociales pero no dijo que renunciaría. En la publicación escribió: “Pido públicamente disculpas por haber llevado adelante una conducta reprochable, en una terminal de ómnibus. Soy consciente de que mi comportamiento con una trabajadora fue inaceptable y nada lo justifica”. Más adelante intentó justificar el ataque diciendo que “como muches saben, soy discapacitado motriz y pasaron muchas horas de espera de un micro para regresar, que me produjeron un enorme dolor y me desencajaron”.

En tanto, Iris Pereyra de Avellaneda, la nueva titular de la institución, es una militante de larga trayectoria en los derechos humanos en la Argentina. Es la madre de Floreal "Negrito" Avellaneda, el joven militante del Partido Comunista (PC) torturado y asesinado por la dictadura militar, la víctima más joven -con 15 años- de los vuelos de la muerte acontecidos durante la última dictadura cívico-militar.