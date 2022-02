El Kun Agüero salió con los tapones de punta contra los altos impuestos

El Kun Agüero se transformó en el terror de los políticos a partir de su gran influencia desde su rol como streamer. Después de mostrarse furioso con el estado de la ruta 6 y generar que a las pocas horas se hicieran trabajos de refacción, ahora puso en foco en el impuesto a los bienes personales y varios políticos reaccionaron con comentarios sobre lo dicho por el exfutbolista.

“Me imagino que saben lo que es el patrimonio... El patrimonio es todo lo que vos tenés el el mundo. Hay países que, por tener plata en tu cuenta o en cualquier parte del mundo, a vos te cobran, anual, te cobran, okey. Entonces, ahora yo te hago una pregunta: ¿Por qué te cobran? Si vos ya pagás los impuestos”, dijo el exjugador de la Selección.

“Entonces tenés varios países que no te cobran, entonces yo a lo que voy es: si vos generás ingreso, y hay que decir que hay gente a la que también le gusta pagar menos. A mí no me molesta pagar, pero si vos tenés ingresos es porque estás trabajando y te está yendo bien, entonces no pasa nada si pagás el ingreso, el 30, 35, el 50 por ciento. En Inglaterra pagás el 50, por ejemplo. Vos estás generando plata, pero lo que no me convence es que vos pagues un porcentaje anual del patrimonio que tengas, me parece que es una locura en cualquier parte del mundo”, sostuvo.