Vulnerables y en peligro: imparable ola de feroces asaltos a jubiladas

Los jubilados continúan encabezando la lista de preferencias en el menú de la delincuencia. La mayoría de los adultos mayores que han dialogado con este diario en los últimos meses reconocen que su condición física explica, en gran parte, por qué continúan siendo los blancos predilectos de los ladrones, que no escatiman en agresiones físicas y verbales para quebrar su voluntad.

“Somos vulnerables. Caminamos lento, no vemos ni escuchamos muy bien y encima muchos vivimos solos. Somos presa fácil”, reflexionó una víctima, que dialogó con este diario el pasado lunes. También reconocen que existe una cuota de ingenuidad y que terminan en las garras de los ladrones por “confiar demasiado”.

Esa radiografía de la realidad fue ofrecida ayer por una jubilada de Tolosa que a sus 87 años se convirtió por primera vez en su vida en víctima de la inseguridad.

“Venía invicta, pero el otro día perdí. Tengo 87 años y nunca me había pasado nada. Y eso que en Tolosa desde hace varios años que está fea la cosa”, expresó Irma, quien sufrió un violento robo el pasado viernes en la puerta de su casa ubicada en 531, 1 y 2.

La mujer contó que aquel día, alrededor de las 18, decidió salir a hacer unas compras con la excusa de pasear y tomar un poco de aire.

“Fui hasta un supermercado del barrio a comprar una pavadita y cuando volvía me engancharon”, explicó.

No sabe si el ladrón que la abordó la había estado observando desde que salió de su casa o si la identificó cuando venía caminando por calle 2.

Lo concreto es que ella hizo contacto visual con el que minutos más tarde se convertiría en su verdugo.

Una mujer debió ser internada tras ser golpeada por un ladrón / D. Ripoll

“Cuando me detuve a descansar en la esquina de Plaza Iraola, vi a un chico en la vereda de enfrente. Parecía una persona normal, pero me llamó la atención que me observara tanto. Jamás se me cruzó por la cabeza que era un ladrón”, expuso la damnificada.

“Eran las siete de la tarde. Entre la compra y las dos cuadras que había caminado había tardado casi una hora. Y todavía me quedaba cruzar y hacer 20 metros para llegar a mi casa”, detalló la jubilada al hablar de su andar lento provocado por una reciente operación de cadera.

la amenazó con un tramontina

Agazapado, el sujeto esperó varios minutos observando desde su posición los movimientos de su víctima. Cuando Irma se disponía a ingresar a su domicilio lanzó el ataque.

Siempre precavida por el tema de la inseguridad, antes de sacar sus llaves, la jubilada se fijó que no anduviera rondando ninguna cara desconocida por la cuadra.

Es por ello que la mujer proyecta que el individuo cruzó velozmente cuando la vio de espaldas a la calle y colocando la llave en su puerta. “Me agarró por detrás. Me tapó la boca y me obligó a entrar. ‘Si no querés que te pase nada, quedate callada’, me dijo. Le rogué que no me hiciera nada, porque estaba operada de la cadera”, expuso sin saber que en ese momento estaba dando un dato que minutos después el ladrón comenzaría a usar en su favor.

Conociendo su punto débil, el sujeto obligó a la jubilada a subir tres peldaños de una escalera y luego la amenazó con que la golpearía y arrojaría al suelo si no le decía dónde tenía sus ahorros.

No conforme con ese nivel de amedrentamiento, el malviviente tomó un cuchillo tipo Tramontina y nuevamente le advirtió “Dame la plata o la vas a pasar muy mal”.

En esos instantes de tensión y nerviosismo, la mujer tuvo un momento de lucidez y recordó que su hijo le había dejado unos pesos en la mesa.

El sujeto tomó el dinero y abandonó el lugar. “Por el forcejeo me quedaron varios moretones, pero ya me estoy recuperando”, cerró.

Una situación similar le tocó vivir a Elsa una jubilada de la misma edad que reside en 119, entre 76 y 77, Villa Elvira. Según precisaron fuentes policiales, alrededor de las 20, la mujer abrió el portón de su casa para sacar la basura y la circunstancia fue aprovechada por un malviviente que se coló en su hogar.

Al volver, la mujer se encontró cara a cara con el desconocido quien, en primera instancia obligó a permanecer en silencio bajo la amenaza de que la golpearía si no cumplía con sus exigencias.

Aparentemente, el ladrón no se sintió satisfecho con la colaboración de la víctima y decidió concretar sus amenazas. Con golpes de puño y patadas, redujo a la mujer y comenzó a registrar la casa. Así logró apoderarse de un botín compuesto por un televisor y varios objetos de valor.

Tras la huida del ladrón, la mujer pudo comunicarse con un familiar, que la tuvo que llevar a un hospital.