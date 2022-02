El Presidente “bendijo” a un sector estudiantil del PJ enfrentado a La Cámpora

El Presidente, Alberto Fernández, encabezó ayer el acto de relanzamiento de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) en el patio del rectorado de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), copado por la militancia estudiantil de ese espacio, que a su vez está enfrentado a La Cámpora. Y en ese marco, llamó a “ganar todos los centros de estudiantes” e instó a la unidad de la coalición de gobierno que también tiene profundas discrepancias a nivel universitario.

El desembarco del jefe de Estado en la casa de altos estudios no solo ocurrió en medio de la tensión interna que -en espejo con la política nacional- atraviesa el peronismo universitario , sino que además generó cierto malestar en la propia Universidad que en pocas semanas más iniciará el proceso electoral que terminará con la renovación de autoridades y dejará a Martín López Armengol como presidente, en lugar de Fernando Tauber (que asumirá como vicepresidente académico) , mientras que Andrea Varela, decana de Periodismo, se hará cargo de la vicepresidencia institucional. Ninguno de ellos estuvo ayer en el mitín en el que al ritmo de redoblantes y trompetas se cantó la marcha peronista y abundaron las citas a Juan Domingo Perón, Néstor y Cristina Kirchner.

Tauber, que recibió al Presidente en su despacho, no bajó al acto en el que sí estuvieron 4 de los 17 decanos: Néstor Artiñano, de Trabajo Social; Daniel Belinche, de Artes; Xavier Oñativia, de Psicología y Ricardo Andreu, de Agrarias, además del vicedecano de Humanidades, Federico Lorenc Valcarce.

Por la militancia estudiantil, la gran ausente fue La Cámpora, que no participa del armado de la JUP platense pero es fuerte en la Federación Universitaria de La Plata (FULP), donde la Juventud Peronista no tiene representación.

“Quiero un peronismo unido”, arengó varias veces Fernández, que también habló como titular del Partido Justicialista (PJ).

La visita del Presidente a la UNLP sorprendió incluso a las autoridades del Rectorado y hasta algunos la calificaron como “inoportuna”. Es que si bien la Universidad había cedido el espacio para el acto de la JUP (“es una costumbre usual hacerlo con las agrupaciones que lo piden”, aclararon), no se enteraron hasta el fin de semana de la presencia del jefe de Estado, según admitieron cerca de Tauber. Agregaron que la misma se concretó a instancias de la diputada Victoria Tolosa Paz (en primera fila del acto de ayer) que es a quien responde la agrupación Sumak Kawsay que milita en la Facultad de Ciencias Económicas y es parte de la JUP que ayer ungió como secretario general a Juan Manuel Román, un dirigente que alineado al concejal Guillermo “Nano” Cara (que siguió desde la platea las palabras del Presidente en la Universidad). La Corriente Nacional Popular Latinoamericana (Conapla), con militancia en Psicología y Sean Eternos (que, entre otras facultades, tiene presencia en Periodismo y días atrás fue noticia por enfrentarse a La Cámpora en esa unidad académica), completan el renovado esquema de la JUP que “bendijo” el Presidente.

Para encontrar un acto similar al de ayer con la JUP en el centro del Rectorado hay que retroceder casi medio siglo. Fue en 1973, según recordó Lucas Landoni, de Sumak Kawsay, cuando la fusión de la FULP y el Frente de Agrupaciones Eva Perón (FAEP) alumbraron el nacimiento de la JUP local en el mismo patio en el que 49 años después Alberto Fernández pidió por la unidad del peronismo: “Me pone muy contento ver que la juventud se pone de pie para desafiar al futuro. Me va a hacer más feliz cuando estemos todos”, convocó y después: “Tienen una responsabilidad: militar en toda la ciudad para lograr la unidad de todos”.

La visita generó cierto malestar en la UNLP y hubo quienes la calificaron como “inoportuna”

Alberto le habló a más de un centenar de militantes del peronismo universitario entre los que estaban los de Remediar (Medicina), La Fuente (Informática), La Pinto (Veterinarias).

Lo cierto es que su llegada no fue bien recibida por La Cámpora, que le hizo el vacío y cuyos referentes hablaron de “un espacio que se rompió” entre críticas al Presidente, “que no debió venir. Justo en la semana que deben definirse las paritarias nacionales, en medio del problema de la deuda y cuando se incendia Corrientes, prestarse a un acto como este no tiene sentido”.