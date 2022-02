VIDEO. Una jubilada se encadenó en la puerta del IPS "por malas liquidaciones"

Una jubilada municipal de La Plata que se identificó como Claudia Fernández y que aseguró cursar una discapacidad, se encadenó esta mañana en la puerta del Instituto de Previsión Social (IPS) "por malas liquidaciones", al tiempo que también denunció una "serie de maltratos".

"Me liquidaron mal. Me faltan 238 mil pesos de las liquidaciones. Me jubilé en el 2018, no cobré nada. En octubre de 2019 presenté un recurso de amparo porque me pagaron mal. Presenté una nota en septiembre de ese año. Luego presenté nota en diciembre de 2020. Siempre de buena manera", relató la mujer.

"Recién salieron a hablar conmigo. Me dicen que iban a ver. Un señor bajó y me dijo que no debían descontarme. Pero otro hombre se hacía el desentendido", sostuvo la beneficiaria.



"Me dijeron que me desencadene y que suba. Pero ya sé que no me van a dar bolilla. Uno me dice que está bien. Otro me dice que está mal. Arriba me prohibieron la entrada. Ellos tienen que bajar con una nota escrita diciéndome que en tal fecha me van a pagar", manifestó.

La manifestante aseguró que "hasta me llegaron a decir en una oficina que no tenían sistema. No soy ignorante, soy discapacitada. Me voy a quedar acá hasta encontrar una solución. Lamentablemente estoy con pañales por si me llego a hacer pis. Estoy pidiendo lo que me corresponde".

"Ahora sobrevivo realizando cadetería, con lo poquito que me pagan", lamentó.