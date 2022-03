Habló la joven que denunció violencia de género en un edifico abandonado de Plaza Rocha

La mujer que denunció haber sido víctima de violencia de género en un edificio de Plaza Rocha habló con EL DIA y contó los detalles de cómo se sucedieron los hechos. Se trata de Rocío, quien ayer terminó en la comisaría luego de pelearse con su pareja, con quien reside en ese inmueble que "está tomado y viven todos varones, por eso los vecinos no los quieren e inventaron lo de la violación".

Según su testimonio, "estábamos peleando con mi pareja, por cuestiones de celos, y la cosa se puso violenta. Él me pegaba, yo a él también. Nos insultábamos y nos decíamos cosas. Pero en ningún momento fue violación ni secuestro como se dijo, ni tampoco bajó con la ropa llena de sangre".

El hombre, de 25 años, está detenido tras la denuncia que hizo la joven, de 26, y quedó imputado en una causa caratulada como "violencia de género". "Está pasando un mal momento porque una cosa es la pelea y otra una violación, eso es más complicado, y yo no lo denuncié por eso. Como a los vecinos no les gusta que estemos ahí por eso inventaron lo de la violación en grupo".

Rocío contó que "estábamos viviendo juntos ahí, era una relación que estábamos conociéndonos. Pero empezaron los celos y los insultos y llegamos a este punto. Nos fuimos a las manos y terminó todo mal. Antes eran insultos, nunca hubo golpes, y esta vez se nos fue de las manos". Además dijo que se fue a vivir a lo de un familiar y que "no tengo miedo de que me vuelva a pasar". En tanto, aseguró que el denunciado "está detenido hasta hoy, No se sabe si lo liberan o no. La Justicia me pudo una perimetral".