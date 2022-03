Malestar en Gorina por los reiterados casos de inseguridad: "Es zona liberada"

Durante los últimos días vecinos del barrio de Gorina vienen denunciando reiterados casos de inseguridad y en contacto con EL DIA expresaron su enorme preocupación debido a que "parece zona liberada" tendiendo en cuenta la "ausencia de patrulleros" pese a las denuncias realizadas.

"Está terrible, se viven metiendo a las casas y ya se han robado bicicletas, bombas de agua. Los vecinos no sabemos qué hacer, la policía no hace nada, yo ya me cansé de llamar", relató una frentista.

Cabe marcar que los robos, según afirmaron, se vienen dando en la zona de la Cantera, específicamente sobre las cuadras de zona de 491, entre 133 y 136.

"A mi casa ya entraron más de tres veces, incluso una vez se robaron un bolso con 33 mil pesos que le pertenecía al compañero de mi hijo", sostuvo la mujer. Y agregó: "La zona está liberada, no confío en esa policía, los pocos que hay saber quienes roban", concluyó.