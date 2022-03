Interna caliente: “El Presidente sacó casi 50% de los votos, ¿de qué 4% hablás?”, tiró Aníbal F.

En medio de una interna del Frente de Todos que día a día suma capítulos y va tomando temperatura, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, le puso más pimienta a la situación con su picante respuesta a Andrés Larroque, secretario general de La Cámpora y también ministro de Desarrollo de la Provincia, luego de las críticas que realizó al presidente Alberto Fernández, de quien dijo que era jefe de campaña “de un espacio que sacó 4 puntos en la Provincia”. Esas declaraciones las hizo haciendo referencia a desempeño del mandatario en su faceta de asesor de Florencio Randazzo.

"El Presidente sacó casi 50% de los votos cuando fue presidente, ¿de qué 4% hablás?”, disparó Aníbal a El Destape, calificando los dichos de Larroque como “una chicana que no tiene ningún sentido” y que esa forma de expresarse “no sirve para nada”. El ministro nacional agregó: “Si me querés chicanear, juguemos a la chicana, un ratito puede servir, pero se agota porque el Presidente sacó casi 50% de los votos cuando fue presidente”.

Respecto a las críticas de La Cámpora a Alberto Fernández por la gestión de gobierno, y sobre la casi nula relación que mantiene con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, explicó: “Juan Perón decía que tenías que ir el por el hormiguero y una vez que lo conquistaste o no, lo que debía suceder entonces es ir hormiga por hormiga. El hormiguero en esta discusión de cuando gana el Frente de Todos lo aportaba Cristina, ese núcleo duro, pero el que terminó haciendo hormiga por hormiga fue Alberto”.

En ese sentido amplió su idea asegurando que "la cantidad de votos la aportó Cristina, aportó el núcleo duro. No nos olvidemos de que Alberto dijo que con Cristina no alcanza y sin Cristina no se puede. Ahí quedó demostrado, eso sucedió. Cristina estaba y aportó todo lo que podía aportar, después había que encontrar la diferencia y esa diferencia la aportó el presidente de la Nación”.