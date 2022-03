"Mesa judicial": empresario platense habló de extorsiones de la Uocra ante el juez

El empresario Fabián Rolando Cusini declaró ante el juez Federal Ernesto Kreplak y aseguró que fue víctima de “extorsión” por parte de la exconducción de Uocra encabezada por Juan Pablo “Pata” Medina, confirmaron fuentes judiciales.

Además, su indagatoria Cusini relató que “a la reunión del día 15 de septiembre de 2017 fuimos convocados como Cámaras representativas del sector de la construcción. En ese momento era miembro de la Comisión Directiva de la Cámara de Desarrolladores Urbanos Región Capital”.

El empresario sostuvo que se “sorprendió” cuando le dijeron que la reunión fue convocada en Capital Federal ya que “me ocasionaba un gran perjuicio ya que perdería gran parte de mi día laboral, yo tengo una empresa familiar y no cuento con mucho personal de apoyo”.

“La segunda cuestión que me llamó la atención es la presencia de otros funcionarios. Pensé que la reunión era solo con funcionarios del ministerio de Trabajo” y aclaró que “no conocía a las tres personas que son sindicadas como pertenecientes a la AFI. En ningún momento se presentaron como tales. Pensé que se trataba de funcionarios del ministerio de Trabajo”.

Al mismo tiempo, declaró que Marcelo Villegas, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de María Eugenia Vidal, lo instó a presentar notas y denuncias contra los dirigentes de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) seccional La Plata, en el marco de los conflictos que se presentaban entre el sector patronal y los trabajadores.

"En la reunión, recuerdo que Villegas hacía mucho hincapié en que las Cámaras hagan una denuncia, una nota, en la que se indique lo que sus afiliados o socios estaban pasando", sostuvo Cusini en su declaración indagatoria, al referirse a la reunión desarrollada el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia a la que asistieron también exintegrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

"Lo primero que me llamó la atención fue que la reunión se hiciera en Capital dado que generalmente las reuniones que teníamos por la Cámara eran en la provincia de Buenos Aires o locales. Lo segundo que me llamó la atención fue la cantidad de gente. A algunos los conocía, como al intendente de La Plata (Julio Garro), pero había otros que no. Seguramente los presentaron, pero no recuerdo los nombres", declaró.

"Había personas que no se presentaron, que habían dado su nombre de pila, creía que esta gente pertenecía al Ministerio de Trabajo dado que esta cuestión con la UOCRA tenía que resolverse en ese ministerio", afirmó el empresario en un pasaje de la indagatoria en la que, sin explicitarlo, tomó distancia de la presencia de espías de aquella reunión cuyo registro fue encontrado en la propia AFI.

Ayer, el ex vicepresidente de la Asociación Pymes de la Construcción de la provincia de Buenos Aires (Apymeco), José Oscar del Río, presentó ayer un escrito y se negó a responder preguntas al ser indagado. Del Río se presentó en el juzgado federal de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak para cumplir con el trámite y, al igual que otros dos empresarios que asistieron a la reunión en la sede porteña del Banco Provincia el 15 de junio de 2017, sostuvo en un escrito que se lo convocó a un encuentro institucional, explicaron fuentes judiciales.

En su escrito, Del Río dijo que ese encuentro fue una reunión de trabajo y confirmó que se habló del tema sindical porque había problemas con la Uocra de La Plata desde hacía tiempo, puntualmente, en referencia al extitular de ese gremio Juan Pablo “Pata” Medina, acusado por asociación ilícita, lavado de activos y coerción agravada.

El empresario dijo que no conocía a la totalidad de los asistentes y que sólo escuchó lo que exponían otros concurrentes, sin saber que era filmado.