Día de la Mujer: manifestaciones y reclamos en la Ciudad

Como ocurre todos los años para esta fecha, Plaza Moreno volvió a ser el centro de la concentración local de la movilización que tuvo como objetivo conmemorar el 8M o, como muchas le decían ayer, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

La actividad organizada en nuestra ciudad, que arrancó con la llegada a la plaza de los distintos grupos feministas poco antes de las 17, fue parte de una serie de actos, marchas y distintas expresiones que se llevaron a cabo tanto en las calles de La Plata durante el paro internacional de mujeres y disidencias como en el resto del país. En capital, por caso, el epicentro de la conmemoración estuvo frente al Congreso (ver aparte).

“En esta jornada nos comprometemos a seguir trabajando por la dignidad e igualdad de la mujer, y propiciando ambientes de trabajo libres de violencias para lograr una sociedad justa y equitativa”, manifestaron a través de un comunicado de convocatoria las representante gremiales con representación en el Estado bonaerense.

Cuando el reloj marcaba las 17, la Multisectorial de Mujeres, Trans, Travestis, Lesbianas y Bisexuales de La Plata, Berisso y Ensenada arrancó con la marcha por las calles del centro de la ciudad. “No al acuerdo del Gobierno con el FMI. Basta de violencia machista, femicidios y travesticidios. Aparición con vida de Tehuel”, fueron algunas de las consignas por las que se movilizó el colectivo.

Si bien las consignas fueron variadas e incluyeron desde proclamas de género hasta cuestiones vinculadas, como se dijo, a la deuda contraída por el gobierno anterior, uno de los principales objetivos de la movilización fue bastante claro: hacer visible la fuerza y la pluralidad para potenciar los reclamos históricos del movimiento feminista. A las consignas habituales de este colectivo, como se dijo, se sumaron ayer el rechazo a la precarización laboral, la jornada extendida en los hogares, el derecho a decidir sobre los cuerpos y el histórico reclamo por lograr una economía que no expulse ni explote.

El centro de la convocatoria local, como se dijo, fue la Plaza Moreno, el principal espacio verde de la Ciudad que, pasadas las 16, ya estaba poblado de manifestantes de todas las edades, banderas violetas, naranjas y verdes, pancartas con las consignas reivindicativas y todo el cotillón característico de esta manifestación protagonizada por mujeres y disidencias de género.

En adhesión a la fecha, hay que decir, se programaron en la Ciudad, además de la tradicional marcha, funciones de teatro, exposiciones fotográficas, conversatorios, encuentros y recitales que se desarrollaron ayer y se repetirán a lo largo de distintas jornadas de marzo.

El origen de la fecha

Como sucede desde hace seis años consecutivos, el #8M arrancó con un “Paro Internacional Feminista Productivo y Reproductivo”, una iniciativa que recorre el mundo. La idea detrás de la huelga feminista fue ausentarse de las tareas cotidianas durante toda la jornada para visibilizar, entre otras cosas, el trabajo no pago que recae mayormente en las mujeres. La conmemoración (que remite a la muerte de 129 operarias textiles ocurrida por un incendio el 8 de marzo de 1908 en una fábrica de Chicago en la que se había realizado una huelga con permanencia en el lugar de trabajo) va adquiriendo un mayor significado según pasan los años, pues crecen en presencia las manifestaciones de mujeres en todo el planeta.

En el caso de la historia argentina, si bien estuvo marcada desde principios del siglo XX por algunas figuras femeninas de la política, la ciencia y las artes que hicieron públicas sus demandas como sector, la visibilización de las problemáticas femeninas más significativa se dio en los últimos años con el colectivo Ni Una Menos -NUM-, nacido en 2015 a partir del recrudecimiento de los femicidios en el país y con repercusión en distintas regiones del mundo. En esta oportunidad, como se dijo, el movimiento convocó a un paro feminista y a una marcha al Congreso Nacional.

Música, banderas, maquillaje especial y carteles. A diferencia de lo que pasó en 2020 y 2021, cuando la pandemia impidió las movilizaciones de cualquier tipo y el 8M fue celebrado de manera virtual, este año la plaza Moreno y la plaza San Martín -punto final de la marcha- fueron puro ruido y color, aunque las distintas participantes se ocuparon en aclarar que no era una jornada festiva sino más bien de reclamo y reflexión.

“Ojalá llegue el día que no tenga que levantar más este cartel”, decía Mariela (23), una platense que, junto a otras tres amigas, ayer dijo presente en la marcha y llevaba una cartulina blanca en la que se podía leer en letras rojas: “Abajo el patriarcado”.

No muy diferente eran las voces que podían oírse ayer entre las protagonistas de la marcha. “Hay cosas que todavía no cambiaron y estamos acá para que cambien”, decía en tono festivo Laura (47), otra vecina de la Ciudad que ayer estuvo en la movilización junto a sus dos hijas chiquitas. “Mi presencia acá es por mí pero también por ellas -decía la madre-. No quiero dejarles una sociedad enferma y machista. Por eso voy a seguir luchando hasta que se caiga el patriarcado. Y si a mí no me toca verlo, pues bien: entonces seguirán luchando ellas. Y si ellas no lo ven, deberán seguir luchando para que lo vean sus hijas. Así es la lucha: dura y muchas veces interminable. Pero si no se lucha no se consigue nada”.