VIDEO: Madres de jugadoras del club Barrio Aeropuerto venden huevos de pascua para comprar la indumentaria

Una campaña solidaria emprendida por las madres de jugadoras del club “Barrio Aeropuerto” busca que todas puedan adquirir la indumentaria deportiva. Por medio de la venta de huevos de pascuas en el marco de Semana Santa y panificados van camino a cumplir la meta.

Gabriela Lugo, madre de una jugadora, destacó la rápida organización que tuvieron las madres para llegar a recaudar el dinero necesario. “Nos dimos cuenta que muchas familias no podían pagar o tenían más de tres chicos en el Club”, mencionó.

Ella fue una de las primeras en donar un huevo de pascuas para sortear pero “no llegamos a juntar lo necesario y decidimos que teníamos que seguir”. El objetivo es hacerse de un equipo deportivo completo además de las medias, botines y pelotas, entre otras necesidades, para las categorías que tiene la institución (Promocional, Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 17 y Primera).

Por jugadora, se necesitan 3875$ para la indumentaria y 800$ pesos para las medias. Tienen tiempo hasta el 18 abril para pagar la primera cuota y a partir de ahí “ver cuánto tiempo tenemos para pagar la segunda cuota”.

Además, Gabriela junto a otras mamás venden productos capilares, medialunas, tartas dulces y pan relleno, entre otros. Paralelamente se realizan dos sorteos: una canasta con alimentos y otra con artículos de limpieza. Los números se pueden adquirir a través de las redes sociales.

Quienes quieran aportar su granito de arena pueden comunicarse con Gabriela al 2215378273, contactarse por las redes sociales del club Barrio Aeropuerto o acercar su donación al CVU 0000003100069083111658.

Los productos tienen precios accesibles y hay variedad para todos los gustos. Los huevos de pascuas del nº18 cuestan 700$, nº 20 800$, conejitos desde 100$ y bolsitas de bombones desde 100$: “Es todo casero y muy rico”.

El club comenzó su incursión en el fútbol femenino con gran aceptación. En las primeras convocatorias se vieron colmados en el cupo, al punto de tener que dividirse en dos equipos, “Aeropuerto blanco” y “Aeropuerto verde”. Cada división -con las siete categorías llenas- se turnan los domingos para jugar de local.