Berni sobre la megatoma: "Fredrich puso a la Gendarmería para sacarse fotos"

El ministro de seguridad de la Provincia, Sergio Berni, se refirió a la polémica tras el controvertido fallo del juez Federal de La Plata Alejo Ramos Padilla sobre la megatoma de Los Hornos.

“Las tomas o usurpaciones son un delito, lo marca y está tipificado en el Código Penal. Al igual que robar. Nunca leí que porque fuera de día no sea delito. Lo que pasó en Los Hornos era un área para hacer 1.500 viviendas para personas que no tenían techo y el gobernador buscaba que le transfieran esos terrenos a la Provincia. Trabajé durante 48 horas un fin de semana para desocupar ese loteo, luego lo entregué sin ningún ocupante a la por entonces ministra Fredrich, quien puso a la Gendarmería para sacarse fotos. Lo más preocupante es que se ocupó con la Gendarmería en cada uno de los accesos para custodiar esas tierras”, disparó en un reportaje en La Brújula 24.

“Me fui del espacio al que pertenecí 34 años porque creo en el orden. Sigo como ministro hasta que el Gobernador disponga lo contrario y pese a que al ala progresista de este gobierno les moleste, hasta que les toca a ellos porque son muy amables con lo ajeno, pero son los primeros en llamar. Siempre digo lo que pienso y hago lo que digo”, insistió Berni.

“Tenemos una metodología de trabajo, Kicillof decidió que el ministro de Seguridad sea yo, por lo tanto creo que piensa muy parecido a mí. Me tildan de ser peronista de derecha, pero toda mi vida fui igual y no voy a cambiar como hace la gran mayoría. Cuando tenemos que hablar en materia de derecho y distribución, a mi izquierda solamente la pared. Pero si hablamos de obligaciones y orden, la pared está a la derecha”.

Sobre sus diferencias con el albertismo, Berni señaló: “Empecé a tener mis primeras disidencias con este Gobierno a los 15 días, me trataban de loco por disentir con una persona que tenía el 90% de imagen positiva. Él (por el presidente Alberto Fernández) no es peronista, está más cerca del progresismo y de la cultura hippie, lo que nos lleva a discutir si una toma de tierras fue de día o de noche. Argentina necesita orden y conducción. En 2023, la sociedad tendrá la posibilidad de definir qué candidato quiere que sea presidente. Estoy trabajando junto al gobernador, alguien coherente entre lo que piensa y hace, vino a poner soluciones de fondo, invirtiendo en cuestiones que no son de marketing”.