VIDEO. Crecen los reclamos por el drama edilicio en las escuelas y realizan otro abrazo simbólico

El drama del drama edilicio en las escuelas de La Plata no se detiene y hoy otras dos instituciones pusieron el grito en el cielo por la situación y realizaron actividades para visibilizar la problemática que afecta tanto a estudiantes como a docentes.

En este marco se realizó un abrazo simbólico a la Secundaria 29, de 13 y 42. María, una docente involucrada con esta problemática, relató que "no tenemos espacio físico, no alcanzan las aulas, y tenemos cursos con 42 ó 45 chicos". "Estamos sufriendo la falta de espacio y la matrícula es muy grande", dijo.

"Los trabajadores de educación estamos exigiendo que se resuelva esta situación porque así no se puede acceder a una actividad pedagógica. No se puede ni siquiera trabajar con el pizarrón porque no hay espacio. Planteamos que se realice un plan de obras urgente y que se destine mayor presupuesto para la educación", señaló.

Por otro lado, en Los Hornos advirtieron por la decadencia edilicia de la Secundaria 3, que se encuentra en 140 y 62.

"Tenemos muchos problemas adentro de la escuela y no obtenemos respuestas ni acciones para mejorar estás cosas. Tenemos baños llenos de agua (inundados), sin tacho de basura, puertas que no cierran bien, salones sin pintar, pizarrones en malas condiciones, aulas sin limpiar y con goteras", describieron desde la comunidad educativa.

A raíz de estos inconvenientes subrayaron que "no podemos seguir así, con el establecimiento en estas condiciones".