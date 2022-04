Los picantes chats con "Toto" Salvio que filtró una conejita de Playboy y ex Gran Hermano

El jugador de Boca Eduardo “Toto” Salvio es el hombre de la semana tras protagonizar un escándalo con su ex pareja Magalí Aravena, quien lo denunció por haberla atropellado con su auto en medio de una discusión en Puerto Madero.

Pero el futbolista, que al momento de ese violento incidente viajaba en su vehículo con su nueva novia (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-4-14-10-3-0-quien-es-sol-scheckler-la-joven-que-estaba-con-salvio-al-momento-de-atropellar-a-su-ex-pareja--deportes), no salió de una y ya lo metieron en otra por la filtración de un chat que mantuvo con una ex participante de Gran Hermano y quien fuera conejita de Playboy.

Se trata de Yasmila Mendeguía, quien publicó los mensajes que le enviaba el jugador del Xeneize. En las capturas de pantalla que realizó y publicó se pueden ver mensajes que decían “Vos sí que no tenés rival”, además de diversas reacciones a las historias de Instagram de la marplatense de 24 años, lo que demostraría que habrían tenido un encuentro íntimo.

“¿Este es el que atropelló a su mujer? Estos hombres, si no patearan bien la pelota, estarían trabajando en una garita”, disparó Mendeguía. Sin embargo, estas declaraciones y la misma filtración de los mensajes del "Toto" Salvio provocaron que internautas que defendían al futbolista de Boca le escribieran a Mendeguía sobre la situación.

“Los hijos del patriarcado que me dicen que lo quemé, cierren el c... o les mando a todos los ídolos al hospital”, respondió furiosa la ex GH a las críticas.

Cabe resaltar que el pasado viernes en conferencia de prensa el entrenador de Boca, Sebastián Battaglia, dio detalles de la situación del Toto Salvio en el club. Si bien se entrenó a la par del grupo, el DT dejó en claro que no jugará el domingo frente a Lanús.

“En su cabeza está resolviendo varias cuestiones. La gente del club se está encargando de esa situación”, señaló el entrenador. Battaglia explicó que tomó esa decisión basándose en la idea de que Salvio “está pasando por un momento difícil y su cabeza no está como para jugar el fin de semana”.

Cabe recordar que la modelo saltó a la fama cuando participó en una de las ediciones del reality Gran Hermano, donde deslumbró con su belleza y hasta consiguió más tarde ser la tapa de la revista Playboy. “Originaria de Argentina, estrella de las redes sociales y viajera incansable, nuestra portada de Mar del Plata realizó una sesión deslumbrante en Puebla, México”, había escrito esa publicación.