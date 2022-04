Quién es Sol Scheckler, la joven que estaba con Salvio al momento de atropellar a su ex pareja

Esta madrugada Eduardo "Toto" Salvio, una de las figuras de Boca, protagonizó un violento episodio en el que atropelló con su auto en el barrio porteño de Puerto Madero -precisamente en el cruce de Azucena Villaflor y Juana Manso- a su ex pareja Magalí Aravena, quien conforme el parte médico sufrió un "traumatismo por flexión en miembro inferior derecho". En ese momento el futbolista estaba acompañado de una joven de nombre Sol Rinaldi, quien en las redes sociales se hace llamar Sol Scheckler y que a partir de lo ocurrido hoy su nombre empezó a cobrar mayor trascendencia.

Se trata de una joven de 25 años, con título de Comunicadora Social obtenido en la Universidad Católica Argentina y fanática de Boca. Se destaca por su activa presencia en las redes sociales. Sólo en Instagram reúne a más de 13 mil seguidores. Además, es directora de una agencia digital en Florida, Miami, desde 2018.

Según se define en su biografía, es una "argentina yankee", ya que tan sólo a los 7 años, en plena debacle del 2001, emigró a los Estados Unidos. “Fue a los 6 meses del nacimiento de mi hermana menor, durante la presidencia de Fernando de la Rúa, donde la vida de mi familia cambió abruptamente. Y no, no fue por el corralito. Se podría decir que tuvimos la ‘suerte’ de habernos ido a Estados Unidos exactamente un mes antes de que eso sucediera. Ya que mi papá, diseñador gráfico e hincha fanático de Defensores de Belgrano, decidió expandir su empresa de diseño a Norteamérica. Lo que iban a ser 3 meses se convirtieron en 8 años”, contó.

“Miami, Florida fue el destino elegido y donde sin saberlo, para nosotros dejó de ser ‘el destino elegido por los argentinos para vacacionar’ y se convirtió en nuestro segundo hogar. Viví los últimos años de mi niñez y, los primeros y más importantes de mi adolescencia”, relató.

En 2009, Sol regresó a la Argentina, tras pasar por cuatro colegios y ser víctima de bullying. Sin embargo, ese cambio de vida no fue fácil de asimilar para ella. “Lo sentí como una traición, como que querían que dejara mi vida allá y venga acá con estos extraños que no tenían celulares de última generación y además de hablar mal inglés, era británico. A los 7 días de haber vuelto ya me sentía la adolescente más feliz del mundo”, dijo.

Ya varios años después de ese rotundo cambio confesó que "amo Argentina y estoy orgullosa de ser de acá pero si hay algo que no puedo dejar de decir siempre es cuanto quiero Estados Unidos. Me gusta resaltar sus virtudes, su amor por la patria, sus buenos modales y la buena forma que tienen de desempeñarse en todo lo que hacen. No por eso dejo de decir que Argentina sigue siendo el mejor país del mundo".

En las últimas horas su nombre cobró una notoriedad mayor porque acompañaba a Salvio cuando este atropelló a su esposa. En un video se ve el momento cuando la atropella y la arrastra varios metros, provocándole una lesión de consideración. Salvio fue denunciado y esta mañana se encontraba prófugo.