De conejitas, karaoke y piezas hot: así fue la despedida de soltera de la futura esposa de Jorge Lanata

La abogada platense Elba Marcovecchio dará este 23 de abril uno de los grandes pasos de su vida cuando, en el altar junto al periodista Jorge Lanata, diga "sí, quiero". En este contexto, este martes, a pocas horas de que se unan en matrimonio, Marcovecchio realizó su despedida de soltera en un coqueto restaurante de Costanera Norte.

El programa Socios del espectáculo cubrió el evento y acompañó a la novia durante su gran noche, en la que fue acompañada por un grupo de más diez amigas. "El dress code era todas las invitadas de negro y ella de blanco. Eran diez amigas. Hubo mucho karaoke y las amigas le regalaron una hermosa caja misteriosa con todas piezas hot", detalló Paula Varela.

Tanto la abogada como sus amigas lucieron vinchas con orejas de conejo, cual “chica Playboy” y lentes oscuros. La única famosa en la mesa fue Gladys Florimonte, que estaba vestida como su personaje Zulma, ya que formará parte de la sección de humor del ciclo PPT que estrenará en mayo.

“La pasamos bien. La única angelita era yo porque del resto estaban todas endiabladas, de negro. Yo fui de blanco, bien tranquila, con unas alitas. Totalmente una santa hasta que me regalaron un juguete: un micrófono de bluetooth turquesa”, reveló la abogada, entre risas.

La historia de la abogada platense

Antes de comenzar la etapa de nupcias con el periodista, Elba retomó la cuestión de la partida de Alejando cuanto ella tenía 34 años y se refirió al acompañamiento que se brindaron ambos tras el duro diagnóstico médico. "Me acuerdo como si hubiese sido hoy. Se desmayó el jueves 3 de noviembre y el viernes a las 23 me dieron la noticia", recordó sobre los resultados de los estudios.

Elba confesó que tardó dos años y medio en contestar mensajes de un "pretendiente". "No quería estropearle la vida a nadie. Me faltaba ganas de conocer gente, de salir, de pensar en mí. Todavía no lograba sacarme la alianza", reveló. "Y fui curándome. Entendí que la única forma de que una herida cierre es dejarla al aire libre". "Yo merecía volver a amar. Y me costó tanto entender y aceptar que no debía tener miedo, que hasta tuve que tatuármelo”, comentó.

Acerca del primer contacto que tuvo con Lanata, rememoró el litigio en el que ella defendió a Flor de la V por un conflicto con el periodista. Lo sorprendió de él lo “Inteligente y astuto... Durante las dos horas que duró la audiencia, fue el mejor némesis que pudiera tener, yo cuidando los derechos personalísimos y él, la libertad de expresión”. Así fue que consiguió su correo electrónico por medio de otro platense, el ahora diputado nacional Martín Tetaz.