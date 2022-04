Wimbledon prohibió la participación de tenistas rusos y bielorrusos

Mientras el avance de las tropas rusas en Ucrania no se detiene, el mundo del deporte atiende a este conflicto de forma activa. Los organizadores de Wimbledon, uno de los torneos más importantes del circuito profesional, han decidido excluir a los jugadores rusos y bielorrusos pese a que hasta ahora habían podido continuar participando en las competiciones ATP y WTA con bandera neutra.

“En las circunstancias de tal agresión militar injustificada y sin precedentes, sería inaceptable que el régimen ruso obtuviera algún beneficio de la participación de jugadores rusos o bielorrusos en The Championships. Por lo tanto, es nuestra intención, con profundo pesar, rechazar las entradas de jugadores rusos y bielorrusos a The Championships 2022 (...) Si las circunstancias cambian materialmente entre ahora y junio, lo consideraremos y responderemos en consecuencia”, comunicaron en el sitio web del torneo.

La información fue difundida primeramente por el diario británico The Times y desde el New York Times habían aportado que la prohibición, que convertiría al Grand Slam británico en el primer evento de tenis en restringir la competencia de atletas individuales rusos y bielorrusos, había sido confirmada por un funcionario de tenis internacional de alto rango que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar en nombre de la All England Club, que organiza y alberga el torneo.

Esta medida podría extenderse a los otros tres torneos del Grand Slam que quedan por disputar en 2022, aunque la Federación Internacional (ITF) haya prohibido a los equipos de los dos países participar en la Copa Davis y en la Copa Billie Jean King (antigua Fed Cup), competencias ganadas por los equipos rusos en 2021.

Se trata de una decisión que golpeará a varios jugadores de alto rango, principalmente al ruso Daniil Medvedev, actual campeón del US Open y número dos del mundo. Además, hay otros tres compatriotas suyos entre los 30 primeros en el ATP Tour y Rusia posee a cinco mujeres en el Top 40 del ranking WTA Tour, encabezadas por Anastasia Pavlyuchenkova (15°).

En tanto, la bielorrusa Aryna Sabalenka ocupa el puesto número 4 y fue semifinalista de Wimbledon el año pasado. Su compatriota Victoria Azarenka, ex número uno, se ubica en este momento en el puesto número 18.