Celebró el triunfo en una noche de VAR y mantiene intacta su ilusión

Gimnasia salió a jugar su última carta en Vicente López como debía hacerlo. Golpeó de entrada, jugó con eso y cosechó tres puntos clave para seguir soñando con la clasificación. Fue 3 a 0 ante Platense, en una noche en la cual el VAR fue necesario para aplicar justicia. Cristian Tarragona, el delantero que tanto necesitaba, Ramón Sosa y Eric Ramírez, quien le sigue metiendo presión a la CD con sus rendimientos, hicieron posible el segundo triunfo consecutivo fuera del Bosque.

Para ir a Saavedra, el DT decidió volver a cambiar. En primer lugar porque había quedado en condiciones de regresar Ramírez y porque Franco Soldano no había movido la aguja ante Sarmiento, y en segundo lugar, porque Johan Carbonero hizo méritos para estar otra vez desde el arranque luego de sentarse en el banco durante dos juegos consecutivos.

En este caso, el colombiano se metió por Tomás Muro, aunque Pipo, más allá de que el ingresante es delantero y el saliente, volante, prefirió no cambiar el esquema y sostuvo el 4-4-2. El técnico apostó y tuvo sus frutos.

Fue así que el cafetero se paró por la derecha, Cardozo y Alemán se repartieron el círculo central y Ramón Sosa volvió a meterse por la izquierda, sector que le ha sentado muy bien en los últimos juegos. El recuperado Ramírez acompañó a Cristian Tarragona como en el triunfo en Tucumán.

Y, como en el José Fierro, la dupla de ataque sería protagonista. Porque al minuto Oscar Piris la bajó de cabeza hacia el medio y el delantero número 25 avisó con un frentazo que se fue por arriba y porque en la jugada siguiente Nicolás Morgantini le metió un pisotón a Eric Ramírez dentro del área y, VAR mediante, Ariel Penel pitó penal. Iban 3 minutos de partido cuando el punta cayó en la zona de riesgo y Ramón Sosa no dudó en reclamar tirando la pelota afuera para esperar la intervención de la tecnología. No quedaron dudas para el árbitro que rápidamente cobró la falta que el propio Tarragona cambió por gol con ejecución rasante y al medio. Sexto tanto en el torneo para el delantero, que eligió no celebrarlo por su pasado en el Marrón.

Unos minutos después de la apertura del marcador pero en la otra área, volvió a aparecer el VAR. Porque Nicolás Bertolo marcaba el empate a los 11 pero en una posición adelantada que no había sido advertida por el juez de línea. La tecnología volvió a poner justicia y el marcador siguió 1-0 en favor del Mens Sana.

El inicio del encuentro seguía siendo enérgico, con el Calamar buscando el empate y con el Lobo intentando ampliar la ventaja. Y en el ir y venir de ambos equipos, Alemán probó desde lejos a de Olivera pero el arquero le ahogó el grito al uruguayo, mientras que en el otro arco Rey hizo lo propio ante un disparo a quemarropa de Gonzalo Bergessio. El mismo arquero albiazul, un rato después sacó por encima del horizontal un cabezazo de Shor, que le ponía las cosas difíciles a Melluso. Con todo el rival jugado en ataque en pos de lograr la igualdad, Gimnasia aprovechó todos los espacios y la velocidad de Johan Carbonero para salir de contragolpe. Poner a correr al nacido en Santander de Quilichao fue la veta que encontró el equipo después de la inauguración del tanteador y cuando el delantero logró hacer pie (sin patinar) se volvió importante.

Con esta mecánica del pase largo buscando el vacío, en media hora de juego, el Lobo logró ponerse 2 a 0 con otro tiro desde el punto del penal. Juan Infante le tironeó la camiseta al colombiano dentro del área tras un gran pase de Tarragona y el árbitro pitó al instante. Esta vez el ejecutante fue el paraguayo Sosa, quien engañó al arquero definiendo a colocar contra la base del caño izquierdo y marcó su primer gol con la camiseta azul y blanca.

RAMÍREZ, OTRA VEZ DETERMINANTE, SELLÓ EL MARCADOR

Ya en el complemento y apelando a las mismas armas, el Lobo no dejó levantar de la lona al rival. Porque siguieron los espacios en el fondo del Calamar y porque el albiazul tenía una delantera picante en la noche de Vicente López. Cuando recién se armaba la etapa complementaria Carbonero asistió al siempre determinante Ramírez y el delantero en ¿sus últimos partidos con la del Lobo?, definió bárbaro ante de Olivera y decretó el 3 a 0. Tras el gol, el punta que había llegado entre algodones, volvió a sentirse y dejó el campo.

En lugar del Perla ingresó Nicolás Colazo, quien se paró por izquierda, mientras que Sosa se adelantó unos metros para acompañar a Tarragona, que también tuvo el cuarto con una guapeada contra la izquierda pero el arquero se impuso con una buena atajada en el primer palo. Y el primer palo también buscó Alemán con un córner Olímpico pero desde el otro costado y otra vez de Olivera salvó al local.

Tras esta jugada Pipo movió el banco por triplicado pensando en lo que viene y le dio cancha a Nery Leyes, Franco Soldano y Tomás Muro para cuidar a Brahian Alemán, Johan Carbonero y Cristian Tarragona. Y un rato después hizo lo propio con Sosa, dándole minutos a Miranda.

El amor propio hizo ir a Platense pero anoche Gimnasia estuvo firme y nunca le tocó pasar zozobras. El mediocampo respondió, la defensa no tuvo fisuras y la delantera fue infalible. Las falencias que mostró ante Sarmiento quedaron enterradas y encontrar regularidad será el desafío prioritario para la recta final. El sábado llegará Unión al Bosque y será otra prueba de fuego para mantener viva la llama que le permita soñar con la clasificación.