Toto Salvio rompió el silencio tras el escándalo con su ex pareja: "Ni vi si se cayó o lesionó agarrada a la manija"

Eduardo Salvio quedó envuelto en un escándalo policial tras ser denunciado por su esposa, Magalí Aravena, quien aseguró que fue atropellada por el deportista.

El futbolista, que ayer fue suplente ante Godoy Cruz (no ingresó) y que fue “preservado” ante Lanús justamente por este suceso, decidió romper el silencio mediante un cruce de mensajes con Luli Fernández, panelista de Socios del Espectáculo, programa que se emite por El Trece.

“¿Me preguntás cómo me siento? Me siento mal con lo que pasó, yo no busqué el hecho, solo quería irme y no tener contacto. Ni vi si se cayó o lesionó agarrada a la manija mientras me marchaba con el auto andando”, esgrimió el Toto al ser consultado sobre cómo estaba transitando este momento.